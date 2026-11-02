https://1prime.ru/20261102/minenergo-874855245.html

Минэнерго подготовит схему развития нефтяной отрасли до 2050 года

Минэнерго подготовит схему развития нефтяной отрасли до 2050 года - 02.11.2026, ПРАЙМ

Минэнерго подготовит схему развития нефтяной отрасли до 2050 года

Минэнерго РФ вместе с нефтяными компаниями должно в ноябре 2027 года подготовить генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2050 года, говорится в плане... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:43+0300

2026-11-02T12:43+0300

2026-11-02T12:43+0300

нефть

михаил мишустин

минвостокразвития

минприроды

газпром

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ вместе с нефтяными компаниями должно в ноябре 2027 года подготовить генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2050 года, говорится в плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил ранее в понедельник, что правительство России подготовило план по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. "Разработка и внесение в правительство Российской Федерации проекта акта правительства Российской Федерации об утверждении генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2050 года. 20 ноября 2027 года", - указывается в документе. Кроме того, Минэнерго, Минвостокразвития, Минприроды России вместе с "Газпромом" также до 20 ноября 2027 года должны разработать и внести в правительство проект генеральной схемы развития газовой отрасли до 2050 года. Энергостратегия РФ до 2050 года была утверждена правительством России в апреле 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, михаил мишустин, минвостокразвития, минприроды, газпром