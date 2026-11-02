https://1prime.ru/20261102/minenergo-874855245.html
Минэнерго подготовит схему развития нефтяной отрасли до 2050 года
Минэнерго подготовит схему развития нефтяной отрасли до 2050 года - 02.11.2026, ПРАЙМ
Минэнерго подготовит схему развития нефтяной отрасли до 2050 года
Минэнерго РФ вместе с нефтяными компаниями должно в ноябре 2027 года подготовить генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2050 года, говорится в плане... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:43+0300
2026-11-02T12:43+0300
2026-11-02T12:43+0300
нефть
михаил мишустин
минвостокразвития
минприроды
газпром
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874855245.jpg?1793612622
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ вместе с нефтяными компаниями должно в ноябре 2027 года подготовить генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2050 года, говорится в плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил ранее в понедельник, что правительство России подготовило план по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
"Разработка и внесение в правительство Российской Федерации проекта акта правительства Российской Федерации об утверждении генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2050 года. 20 ноября 2027 года", - указывается в документе.
Кроме того, Минэнерго, Минвостокразвития, Минприроды России вместе с "Газпромом" также до 20 ноября 2027 года должны разработать и внести в правительство проект генеральной схемы развития газовой отрасли до 2050 года.
Энергостратегия РФ до 2050 года была утверждена правительством России в апреле 2025 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, михаил мишустин, минвостокразвития, минприроды, газпром
Нефть, Михаил Мишустин, Минвостокразвития, Минприроды, Газпром
Минэнерго подготовит схему развития нефтяной отрасли до 2050 года
Минэнерго и нефтяные компании подготовят схему развития нефтяной отрасли до 2050 года
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго РФ вместе с нефтяными компаниями должно в ноябре 2027 года подготовить генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2050 года, говорится в плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил ранее в понедельник, что правительство России подготовило план по реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
"Разработка и внесение в правительство Российской Федерации проекта акта правительства Российской Федерации об утверждении генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2050 года. 20 ноября 2027 года", - указывается в документе.
Кроме того, Минэнерго, Минвостокразвития, Минприроды России вместе с "Газпромом" также до 20 ноября 2027 года должны разработать и внести в правительство проект генеральной схемы развития газовой отрасли до 2050 года.
Энергостратегия РФ до 2050 года была утверждена правительством России в апреле 2025 года.