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Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года - 02.11.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года
Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 282,2 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 30... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:32+0300
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нефть
сша
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 282,2 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 30 октября, следует из данных минэнерго страны. Значение вновь достигло нового минимума с периода на конец недели по 15 октября 1982 года, когда стратегический резерв находился на уровне 280,802 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года
Минэнерго: стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 282,2 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 30 октября, следует из данных минэнерго страны.
Значение вновь достигло нового минимума с периода на конец недели по 15 октября 1982 года, когда стратегический резерв находился на уровне 280,802 миллиона баррелей.