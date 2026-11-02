https://1prime.ru/20261102/neft-874862824.html
Нефть дешевеет на ожиданиях урегулирования конфликта между Ираном и США
Нефть дешевеет на ожиданиях урегулирования конфликта между Ираном и США - 02.11.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на ожиданиях урегулирования конфликта между Ираном и США
Мировые цены на нефть снижаются на 4% и более на первых торгах месяца в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США, следует из данных... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:45+0300
2026-11-02T14:45+0300
2026-11-02T14:45+0300
нефть
иран
сша
катар
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 4% и более на первых торгах месяца в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 14.21 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,4% относительно предыдущего закрытия - до 108,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 4,54%, до 99,39 доллара за баррель.
Цена Brent впервые с 21 октября опустилась ниже отметки в 109 долларов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на двух неназванных дипломатов сообщила, что Катар работает над соглашением между США и Ираном, согласно которому обе стороны пойдут на ряд взаимных уступок. Ранее в понедельник представитель МИДа Ирана заявил, что обмен посланиями между властями двух стран продолжается.
"Сохраняющиеся надежды на определенный дипломатический прогресс в сочетании с отсутствием значительной эскалации военных действий в минувшие выходные позволили несколько снизить остроту ситуации, что отразилось на ценах", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика компании KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
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нефть, иран, сша, катар, new york times, мид
Нефть, ИРАН, США, КАТАР, New York Times, МИД
Нефть дешевеет на ожиданиях урегулирования конфликта между Ираном и США
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 108 долларов за баррель впервые с 21 октября
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 4% и более на первых торгах месяца в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 14.21 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,4% относительно предыдущего закрытия - до 108,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 4,54%, до 99,39 доллара за баррель.
Цена Brent впервые с 21 октября опустилась ниже отметки в 109 долларов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на двух неназванных дипломатов сообщила, что Катар работает над соглашением между США и Ираном, согласно которому обе стороны пойдут на ряд взаимных уступок. Ранее в понедельник представитель МИДа Ирана заявил, что обмен посланиями между властями двух стран продолжается.
"Сохраняющиеся надежды на определенный дипломатический прогресс в сочетании с отсутствием значительной эскалации военных действий в минувшие выходные позволили несколько снизить остроту ситуации, что отразилось на ценах", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика компании KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).