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Нефть дешевеет на ожиданиях урегулирования конфликта между Ираном и США

Нефть дешевеет на ожиданиях урегулирования конфликта между Ираном и США - 02.11.2026, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на ожиданиях урегулирования конфликта между Ираном и США

Мировые цены на нефть снижаются на 4% и более на первых торгах месяца в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США, следует из данных... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:45+0300

2026-11-02T14:45+0300

2026-11-02T14:45+0300

нефть

иран

сша

катар

new york times

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 4% и более на первых торгах месяца в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 14.21 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,4% относительно предыдущего закрытия - до 108,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 4,54%, до 99,39 доллара за баррель. Цена Brent впервые с 21 октября опустилась ниже отметки в 109 долларов. Ранее газета New York Times со ссылкой на двух неназванных дипломатов сообщила, что Катар работает над соглашением между США и Ираном, согласно которому обе стороны пойдут на ряд взаимных уступок. Ранее в понедельник представитель МИДа Ирана заявил, что обмен посланиями между властями двух стран продолжается. "Сохраняющиеся надежды на определенный дипломатический прогресс в сочетании с отсутствием значительной эскалации военных действий в минувшие выходные позволили несколько снизить остроту ситуации, что отразилось на ценах", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика компании KCM Trade Тима ​​Уотерера (Tim Waterer).

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нефть, иран, сша, катар, new york times, мид