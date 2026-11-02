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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 105 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 105 долларов за баррель - 02.11.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 105 долларов за баррель

Мировые цены падают на 7-7,5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с середины октября опустилась ниже 105 долларов, следует из данных торгов. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T19:54+0300

2026-11-02T19:54+0300

2026-11-02T19:54+0300

энергетика

нефть

brent

wti

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены падают на 7-7,5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с середины октября опустилась ниже 105 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.40 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 7,54% относительно предыдущего закрытия - до 104,88 доллара за баррель, показатель впервые с 16 октября опустился ниже 105 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 7,16% - до 96,62 доллара за баррель.

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нефть, brent, wti