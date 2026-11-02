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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 104 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 104 долларов за баррель - 02.11.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 104 долларов за баррель
Мировые цены на нефть падают на 7,5-8%, стоимость марки Brent впервые с середины октября опустилась ниже 104 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T21:06+0300
2026-11-02T21:06+0300
2026-11-02T21:06+0300
энергетика
нефть
торги
brent
wti
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 7,5-8%, стоимость марки Brent впервые с середины октября опустилась ниже 104 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 20.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 8,02% относительно предыдущего закрытия - до 104,33 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 15 октября опускался ниже 104 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 7,54% - до 96,29 доллара за баррель.
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нефть, торги, brent, wti
Энергетика, Нефть, Торги, Brent, WTI
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 104 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent впервые с 15 октября опустилась ниже 104 долларов за баррель
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 7,5-8%, стоимость марки Brent впервые с середины октября опустилась ниже 104 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 8,02% относительно предыдущего закрытия - до 104,33 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 15 октября опускался ниже 104 долларов.
Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 7,54% - до 96,29 доллара за баррель.