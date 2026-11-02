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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 104 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 104 долларов за баррель - 02.11.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 104 долларов за баррель

Мировые цены на нефть падают на 7,5-8%, стоимость марки Brent впервые с середины октября опустилась ниже 104 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T21:06+0300

2026-11-02T21:06+0300

2026-11-02T21:06+0300

энергетика

нефть

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brent

wti

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 7,5-8%, стоимость марки Brent впервые с середины октября опустилась ниже 104 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 20.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 8,02% относительно предыдущего закрытия - до 104,33 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 15 октября опускался ниже 104 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 7,54% - до 96,29 доллара за баррель.

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нефть, торги, brent, wti