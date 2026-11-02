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В МИД прокомментировали передачу Nestle в РФ во временное управление
В МИД прокомментировали передачу Nestle в РФ во временное управление - 02.11.2026, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали передачу Nestle в РФ во временное управление
Решение о передаче активов Nestle в России во временное управление стало зеркальным ответом на блокировку российских активов на территории Швейцарии, заявил в... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:08+0300
2026-11-02T17:08+0300
2026-11-02T17:08+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Решение о передаче активов Nestle в России во временное управление стало зеркальным ответом на блокировку российских активов на территории Швейцарии, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Введение внешнего управления - зеркальный ответ на недружественные действия Швейцарии по блокировке на своей территории российских активов, в том числе российских юридических лиц. Конфедерация утратила нейтралитет, присоединившись к антироссийским санкциям ЕС. Рассчитывать, что эти действия останутся с нашей стороны без ответа, крайне наивно", - сказал он агентству. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (нынешний бренд "Лемана Про").
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россия, нефть, швейцария, владимир путин, nestle, мид рф, ес
РОССИЯ, Нефть, ШВЕЙЦАРИЯ, Владимир Путин, Nestle, МИД РФ, ЕС
В МИД прокомментировали передачу Nestle в РФ во временное управление
МИД назвал решение о передаче активов Nestle зеркальным ответом на блокировку активов