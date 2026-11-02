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Цена нефти марки Brent упала ниже 109 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent упала ниже 109 долларов за баррель - 02.11.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent упала ниже 109 долларов за баррель
Мировые цены на нефть падают на 4%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 21 октября опустилась ниже 109 долларов, следует из данных торгов. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:15+0300
2026-11-02T12:15+0300
2026-11-02T12:15+0300
нефть
баррель
цена за баррель
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 4%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 21 октября опустилась ниже 109 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 12.10 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 4% относительно предыдущего закрытия - до 108,89 доллара за баррель, показатель впервые с 21 октября находится ниже 109 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,2% - до 99,75 доллара за баррель.
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нефть, баррель, цена за баррель
Нефть, баррель, цена за баррель
Цена нефти марки Brent упала ниже 109 долларов за баррель
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 109 долларов
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 4%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 21 октября опустилась ниже 109 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.10 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 4% относительно предыдущего закрытия - до 108,89 доллара за баррель, показатель впервые с 21 октября находится ниже 109 долларов.
Декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,2% - до 99,75 доллара за баррель.