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Нигерия нарастила долю энергоресурсов в общем объеме экспорта - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Нигерия нарастила долю энергоресурсов в общем объеме экспорта
Нигерия нарастила долю энергоресурсов в общем объеме экспорта - 02.11.2026, ПРАЙМ
Нигерия нарастила долю энергоресурсов в общем объеме экспорта
Нигерия нарастила долю энергетических ресурсов в общем объеме экспорта с 59% в прошлом году до 80% в текущем, заявил министр по вопросам газовых ресурсов страны | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:18+0300
2026-11-02T15:18+0300
нефть
газ
нигерия
абу-даби
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АБУ-ДАБИ, 2 ноя - ПРАЙМ. Нигерия нарастила долю энергетических ресурсов в общем объеме экспорта с 59% в прошлом году до 80% в текущем, заявил министр по вопросам газовых ресурсов страны Экперике Экпо. "Год назад доля энергоресурсов составляла около 59%, но за этот период добыча и производство увеличились до 80%, что приведет к росту экспорта и, соответственно, к увеличению прибыли", - сказал он в ходе выступления на конференции Adipec в Абу-Даби, комментируя рост добычи газа в стране и доли энергоресурсов в экспорте Нигерии. Министр уточнил, что в основном добываемые в Нигерии энергетические ресурсы идут на экспорт. "Мы наращиваем добычу газа. И, конечно, использование газа подразумевает инфраструктуру. Чтобы удовлетворить внутренний спрос, мы работаем над созданием инфраструктуры", - подчеркнул Экпо. Министр отметил, что внутренний спрос на газ в стране в текущем году также вырос. "Часть энергоресурсов должна быть использована внутри страны, прежде чем они попадут на региональный или международный рынок", - заключил он.
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нефть, газ, нигерия, абу-даби
Нефть, Газ, Нигерия, Абу-Даби
15:18 02.11.2026
 
Нигерия нарастила долю энергоресурсов в общем объеме экспорта

Министр Экпо: Нигерия нарастила долю энергоресурсов в общем объеме экспорта до 80%

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АБУ-ДАБИ, 2 ноя - ПРАЙМ. Нигерия нарастила долю энергетических ресурсов в общем объеме экспорта с 59% в прошлом году до 80% в текущем, заявил министр по вопросам газовых ресурсов страны Экперике Экпо.
"Год назад доля энергоресурсов составляла около 59%, но за этот период добыча и производство увеличились до 80%, что приведет к росту экспорта и, соответственно, к увеличению прибыли", - сказал он в ходе выступления на конференции Adipec в Абу-Даби, комментируя рост добычи газа в стране и доли энергоресурсов в экспорте Нигерии.
Министр уточнил, что в основном добываемые в Нигерии энергетические ресурсы идут на экспорт.
"Мы наращиваем добычу газа. И, конечно, использование газа подразумевает инфраструктуру. Чтобы удовлетворить внутренний спрос, мы работаем над созданием инфраструктуры", - подчеркнул Экпо.
Министр отметил, что внутренний спрос на газ в стране в текущем году также вырос.
"Часть энергоресурсов должна быть использована внутри страны, прежде чем они попадут на региональный или международный рынок", - заключил он.
 
НефтьГазНигерияАбу-Даби
 
 
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