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Нигерия нарастила долю энергоресурсов в общем объеме экспорта

Нигерия нарастила долю энергоресурсов в общем объеме экспорта - 02.11.2026, ПРАЙМ

Нигерия нарастила долю энергоресурсов в общем объеме экспорта

Нигерия нарастила долю энергетических ресурсов в общем объеме экспорта с 59% в прошлом году до 80% в текущем, заявил министр по вопросам газовых ресурсов страны | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:18+0300

2026-11-02T15:18+0300

2026-11-02T15:18+0300

нефть

газ

нигерия

абу-даби

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АБУ-ДАБИ, 2 ноя - ПРАЙМ. Нигерия нарастила долю энергетических ресурсов в общем объеме экспорта с 59% в прошлом году до 80% в текущем, заявил министр по вопросам газовых ресурсов страны Экперике Экпо. "Год назад доля энергоресурсов составляла около 59%, но за этот период добыча и производство увеличились до 80%, что приведет к росту экспорта и, соответственно, к увеличению прибыли", - сказал он в ходе выступления на конференции Adipec в Абу-Даби, комментируя рост добычи газа в стране и доли энергоресурсов в экспорте Нигерии. Министр уточнил, что в основном добываемые в Нигерии энергетические ресурсы идут на экспорт. "Мы наращиваем добычу газа. И, конечно, использование газа подразумевает инфраструктуру. Чтобы удовлетворить внутренний спрос, мы работаем над созданием инфраструктуры", - подчеркнул Экпо. Министр отметил, что внутренний спрос на газ в стране в текущем году также вырос. "Часть энергоресурсов должна быть использована внутри страны, прежде чем они попадут на региональный или международный рынок", - заключил он.

нигерия

абу-даби

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нефть, газ, нигерия, абу-даби