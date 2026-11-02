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Нефтегазовая отрасль получила "счет" по итогам конфликта на Ближнем Востоке

Нефтегазовая отрасль получила "счет" по итогам конфликта на Ближнем Востоке - 02.11.2026, ПРАЙМ

Нефтегазовая отрасль получила "счет" по итогам конфликта на Ближнем Востоке

Нефтегазовая отрасль мира по итогам конфликта на Ближнем Востоке получила "счет", выраженный в значительном снижении имеющихся запасов газа, нефти и... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:17+0300

2026-11-02T14:17+0300

2026-11-02T14:17+0300

нефть

ближний восток

ормузский пролив

оаэ

adnoc

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АБУ-ДАБИ, 2 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовая отрасль мира по итогам конфликта на Ближнем Востоке получила "счет", выраженный в значительном снижении имеющихся запасов газа, нефти и нефтепродуктов, поскольку все это время она работала только по принципу поставок "точно в срок", заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и генеральный директор группы компаний ADNOC Султан аль-Джабер, выступая на открытии конференции ADIPEC в Абу-Даби. Он рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для энергетического сектора. В частности, нарушение судоходства через Ормузский пролив привело к сокращению мировых запасов нефти на 1 миллиард баррелей, запасы дизельного топлива в некоторых странах упали до минимального сезонного уровня за последние 35 лет. Дефицит поставок сжиженного природного газа (СПГ) достиг 17 миллиардов кубометров. "Годами наша отрасль работала по принципу just in time - поставки точно в срок. И, честно говоря, мы достигли в этом больших успехов. Но в этом году нам выставили счет за отсутствие запасного плана - just in case", - считает аль-Джабер. Глава ADNOC призвал увеличить инвестиции в инфраструктуру поставок и искусственный интеллект, чтобы помочь энергетической отрасли противостоять будущим потрясениям. По его словам, сегодня обеспечение добычи уже не гарантирует, что энергоресурсы действительно дойдут до потребителей: конфликт не только серьезно нарушил энергетические потоки через Ормузский пролив, но и выявил уязвимость глобальных цепочек поставок.

ближний восток

ормузский пролив

оаэ

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нефть, ближний восток, ормузский пролив, оаэ, adnoc