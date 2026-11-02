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Ритейлер Fix Price в 2026 году закрыл все три своих магазина в Монголии - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Ритейлер Fix Price в 2026 году закрыл все три своих магазина в Монголии
Ритейлер Fix Price в 2026 году закрыл все три своих магазина в Монголии - 02.11.2026, ПРАЙМ
Ритейлер Fix Price в 2026 году закрыл все три своих магазина в Монголии
Ритейлер Fix Price в 2026 году закрыл все три своих магазина в Монголии, сообщила компания. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:01+0300
2026-11-02T13:01+0300
бизнес
монголия
киргизия
узбекистан
fix price
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price в 2026 году закрыл все три своих магазина в Монголии, сообщила компания. Так, согласно отчету ПАО "Фикс Прайс" за девять месяцев 2026 года, количество магазинов в Монголии на конец сентября сократилось до нуля. В декабре 2025 года их насчитывалось 3 точки, а в сентябре - 4. Количество магазинов также сократилось в Киргизии - с 6 до 4 торговых точек. При этом компания нарастила присутствие в Узбекистане до 30 магазинов - годом ранее их было 25. Кроме того, Fix Price в 2026 году вышел на рынок Сербии, открыв 10 торговых точек. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Армении и ОАЭ. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 8 173 магазина в России и других странах.
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бизнес, монголия, киргизия, узбекистан, fix price
Бизнес, МОНГОЛИЯ, КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, Fix Price
13:01 02.11.2026
 
Ритейлер Fix Price в 2026 году закрыл все три своих магазина в Монголии

Ритейлер Fix Price в 2026 году закрыл все три своих магазина в Монголии

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price в 2026 году закрыл все три своих магазина в Монголии, сообщила компания.
Так, согласно отчету ПАО "Фикс Прайс" за девять месяцев 2026 года, количество магазинов в Монголии на конец сентября сократилось до нуля. В декабре 2025 года их насчитывалось 3 точки, а в сентябре - 4.
Количество магазинов также сократилось в Киргизии - с 6 до 4 торговых точек.
При этом компания нарастила присутствие в Узбекистане до 30 магазинов - годом ранее их было 25. Кроме того, Fix Price в 2026 году вышел на рынок Сербии, открыв 10 торговых точек.
Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Армении и ОАЭ. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 8 173 магазина в России и других странах.
 
БизнесМОНГОЛИЯКИРГИЗИЯУЗБЕКИСТАНFix Price
 
 
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