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В России к апрелю решат, как перенаправить часть угля в новые сферы
В России к апрелю решат, как перенаправить часть угля в новые сферы - 02.11.2026, ПРАЙМ
В России к апрелю решат, как перенаправить часть угля в новые сферы
Минэнерго, Минпромторг, Минэкономразвития РФ и региональные органы власти к апрелю решат, как перенаправить часть добываемого угля, не пошедшего на экспорт, в... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:14+0300
2026-11-02T13:14+0300
2026-11-02T13:14+0300
нефть
михаил мишустин
минпромторг
минобрнауки
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго, Минпромторг, Минэкономразвития РФ и региональные органы власти к апрелю решат, как перенаправить часть добываемого угля, не пошедшего на экспорт, в такие новые сферы использования, как углехимия и питание центром обработки данных (ЦОДов), говорится в плане мероприятий для реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил ранее в понедельник, что правительство подготовило план реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
"Проработка вопроса нивелирования последствий снижения экспорта угля путем реализации мероприятий по замещению выпадающего объема экспорта спросом в новых сферах использования (углехимия, питание создаваемых в субъектах Российской Федерации, на территориях которых ведется добыча угля, центров обработки данных)", - сказано в документе.
Также в плане мероприятий предусмотрено повышение конкурентоспособности сохраняющегося объема добычи угля за счет качества товарной угольной продукции.
Предполагается, что доклад в правительство об этом до 31 марта представят Минэнерго, Минпромторг, Минэкономразвития, высшие исполнительные органы субъектов РФ, на территориях которых ведется добыча угля.
Также Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки, Минэкономразвития при участии РАН до 27 декабря следующего года должны будут доложить в правительство о стимулировании развития отечественных современных технологий производства продуктов глубокой переработки угля, углехимии и отходов, обогащения угольной продукции с целью получения широкой линейки продуктов с высокой добавленной стоимостью.
А к 27 декабря 2029 года Минэнерго, Минприроды, Роснедра, Минпромторг, Минэкономразвития и Ростехнадзор доложат в правительство о разработке и реализации комплекса мер для интенсификации обогащения угля и увеличения доли его добычи высокого качества.
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нефть, михаил мишустин, минпромторг, минобрнауки, ран
Нефть, Михаил Мишустин, Минпромторг, Минобрнауки, РАН
В России к апрелю решат, как перенаправить часть угля в новые сферы
Минэнерго и Минэкономразвития к апрелю решат, как перенаправить часть угля в новые сферы
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго, Минпромторг, Минэкономразвития РФ и региональные органы власти к апрелю решат, как перенаправить часть добываемого угля, не пошедшего на экспорт, в такие новые сферы использования, как углехимия и питание центром обработки данных (ЦОДов), говорится в плане мероприятий для реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил ранее в понедельник, что правительство подготовило план реализации Энергетической стратегии России до 2050 года.
"Проработка вопроса нивелирования последствий снижения экспорта угля путем реализации мероприятий по замещению выпадающего объема экспорта спросом в новых сферах использования (углехимия, питание создаваемых в субъектах Российской Федерации, на территориях которых ведется добыча угля, центров обработки данных)", - сказано в документе.
Также в плане мероприятий предусмотрено повышение конкурентоспособности сохраняющегося объема добычи угля за счет качества товарной угольной продукции.
Предполагается, что доклад в правительство об этом до 31 марта представят Минэнерго, Минпромторг, Минэкономразвития, высшие исполнительные органы субъектов РФ, на территориях которых ведется добыча угля.
Также Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки, Минэкономразвития при участии РАН до 27 декабря следующего года должны будут доложить в правительство о стимулировании развития отечественных современных технологий производства продуктов глубокой переработки угля, углехимии и отходов, обогащения угольной продукции с целью получения широкой линейки продуктов с высокой добавленной стоимостью.
А к 27 декабря 2029 года Минэнерго, Минприроды, Роснедра, Минпромторг, Минэкономразвития и Ростехнадзор доложат в правительство о разработке и реализации комплекса мер для интенсификации обогащения угля и увеличения доли его добычи высокого качества.