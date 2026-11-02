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В России разработали ГОСТ по доставке медицинских грузов с помощью БПЛА - 02.11.2026, ПРАЙМ
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В России разработали ГОСТ по доставке медицинских грузов с помощью БПЛА
В России разработали ГОСТ по доставке медицинских грузов с помощью БПЛА - 02.11.2026, ПРАЙМ
В России разработали ГОСТ по доставке медицинских грузов с помощью БПЛА
Новый ГОСТ по доставке медицинских грузов, таких как вакцин и биоматериалов, с помощью беспилотников разработали в России, он начнет действовать с 30 ноября... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:33+0300
2026-11-02T14:33+0300
бизнес
россия
росстандарт
еаэс
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ по доставке медицинских грузов, таких как вакцин и биоматериалов, с помощью беспилотников разработали в России, он начнет действовать с 30 ноября текущего года, говорится в сообщении Росстандарта. "Требования к доставке медицинских грузов беспилотной авиацией – в новом ГОСТе… Документ задает общие требования к доставке медицинских грузов с помощью беспилотных авиационных систем (БАС) и поможет сделать медицинскую логистику надежнее и доступнее даже в самых удаленных регионах… Вводится в действие с 30 ноября 2026 года", - говорится в сообщении. Новый ГОСТ регулирует работу эксплуатантов БАС, оборудование и все этапы транспортировки. Кроме того, отображены требования для перевозки термолабильных препаратов, вакцин и биоматериалов. Стандарт также регулирует обязательные процедуры дезинфекции грузовых отсеков и требования к квалификации термоконтейнеров и систем мониторинга по правилам ЕАЭС. "В стандарте заложены требования, которые не просто описывают процессы, а создают реальную основу для развития медицинской логистики с помощью беспилотников. Документ учитывает и технологические возможности отрасли, и жесткие требования здравоохранения: от контроля температуры до процедур дезинфекции и квалификации оборудования", — приводятся слова главы Росстандарта Антона Шалаева в сообщении ведомства.
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бизнес, россия, росстандарт, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт, ЕАЭС
14:33 02.11.2026
 
В России разработали ГОСТ по доставке медицинских грузов с помощью БПЛА

В России разработали новый ГОСТ по доставке медицинских грузов с помощью БАС

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ по доставке медицинских грузов, таких как вакцин и биоматериалов, с помощью беспилотников разработали в России, он начнет действовать с 30 ноября текущего года, говорится в сообщении Росстандарта.
"Требования к доставке медицинских грузов беспилотной авиацией – в новом ГОСТе… Документ задает общие требования к доставке медицинских грузов с помощью беспилотных авиационных систем (БАС) и поможет сделать медицинскую логистику надежнее и доступнее даже в самых удаленных регионах… Вводится в действие с 30 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.
Новый ГОСТ регулирует работу эксплуатантов БАС, оборудование и все этапы транспортировки. Кроме того, отображены требования для перевозки термолабильных препаратов, вакцин и биоматериалов. Стандарт также регулирует обязательные процедуры дезинфекции грузовых отсеков и требования к квалификации термоконтейнеров и систем мониторинга по правилам ЕАЭС.
"В стандарте заложены требования, которые не просто описывают процессы, а создают реальную основу для развития медицинской логистики с помощью беспилотников. Документ учитывает и технологические возможности отрасли, и жесткие требования здравоохранения: от контроля температуры до процедур дезинфекции и квалификации оборудования", — приводятся слова главы Росстандарта Антона Шалаева в сообщении ведомства.
 
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