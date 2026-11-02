https://1prime.ru/20261102/rossija-874863806.html

Россия может представить свои изделия народных промыслов в Индии и Китае

Россия может представить свои изделия народных промыслов в Индии и Китае - 02.11.2026, ПРАЙМ

Россия может представить свои изделия народных промыслов в Индии и Китае

Россия прорабатывает возможность представить свои изделия народных художественных промыслов в филиалах универмага "Россия" в Индии и Китае, рассказал... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:00+0300

2026-11-02T15:00+0300

2026-11-02T15:00+0300

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Россия прорабатывает возможность представить свои изделия народных художественных промыслов в филиалах универмага "Россия" в Индии и Китае, рассказал журналистам замглавы министерства промышленности и торговли Иван Куликов в рамках Международной недели "Народы России". "Сейчас прорабатывается возможность представления изделий НХП (народных художественных промыслов – ред.) в постоянно действующих филиалах универмага "Россия" в Индии и Китае", - сказал Куликов. Замглавы Минпромторга России отметил, что продвижение и популяризация промыслов является важным направлением в развитии отрасли. Крупные организации зачастую имеют возможность делать это самостоятельно. Однако такие инструменты доступны не всем. Со своей стороны министерство реализует в этом направлении ряд инициатив. Так, отрасль активно представляется на ключевых международных выставках и форумах. В этом году организовали экспозиции с изделиями НХП в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, Петербургского международного экономического форума, выставки "Иннопром" в Екатеринбурге и Восточного экономического форума.

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россия, бизнес, индия, китай, екатеринбург, минпромторг, иннопром