https://1prime.ru/20261102/rossija-874863806.html
Россия может представить свои изделия народных промыслов в Индии и Китае
Россия может представить свои изделия народных промыслов в Индии и Китае - 02.11.2026, ПРАЙМ
Россия может представить свои изделия народных промыслов в Индии и Китае
Россия прорабатывает возможность представить свои изделия народных художественных промыслов в филиалах универмага "Россия" в Индии и Китае, рассказал... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:00+0300
2026-11-02T15:00+0300
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Россия прорабатывает возможность представить свои изделия народных художественных промыслов в филиалах универмага "Россия" в Индии и Китае, рассказал журналистам замглавы министерства промышленности и торговли Иван Куликов в рамках Международной недели "Народы России".
"Сейчас прорабатывается возможность представления изделий НХП (народных художественных промыслов – ред.) в постоянно действующих филиалах универмага "Россия" в Индии и Китае", - сказал Куликов.
Замглавы Минпромторга России отметил, что продвижение и популяризация промыслов является важным направлением в развитии отрасли. Крупные организации зачастую имеют возможность делать это самостоятельно. Однако такие инструменты доступны не всем. Со своей стороны министерство реализует в этом направлении ряд инициатив.
Так, отрасль активно представляется на ключевых международных выставках и форумах. В этом году организовали экспозиции с изделиями НХП в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, Петербургского международного экономического форума, выставки "Иннопром" в Екатеринбурге и Восточного экономического форума.
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Россия может представить свои изделия народных промыслов в Индии и Китае
Россия может представить изделия народных художественных промыслов в Индии и Китае
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Россия прорабатывает возможность представить свои изделия народных художественных промыслов в филиалах универмага "Россия" в Индии и Китае, рассказал журналистам замглавы министерства промышленности и торговли Иван Куликов в рамках Международной недели "Народы России".
"Сейчас прорабатывается возможность представления изделий НХП (народных художественных промыслов – ред.) в постоянно действующих филиалах универмага "Россия" в Индии и Китае", - сказал Куликов.
Замглавы Минпромторга России отметил, что продвижение и популяризация промыслов является важным направлением в развитии отрасли. Крупные организации зачастую имеют возможность делать это самостоятельно. Однако такие инструменты доступны не всем. Со своей стороны министерство реализует в этом направлении ряд инициатив.
Так, отрасль активно представляется на ключевых международных выставках и форумах. В этом году организовали экспозиции с изделиями НХП в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, Петербургского международного экономического форума, выставки "Иннопром" в Екатеринбурге и Восточного экономического форума.