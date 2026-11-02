https://1prime.ru/20261102/rynok-874853763.html

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению - 02.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к снижению и тестирует на прочность психологически значимый уровень поддержки 2500 пунктов по главному | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:16+0300

2026-11-02T12:16+0300

2026-11-02T12:20+0300

рынок

акции

торги

богдан зварич

вк

лукойл

русал

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874853763.jpg?1793611218

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию перешел к снижению и тестирует на прочность психологически значимый уровень поддержки 2500 пунктов по главному индексу, акции ВК сильно растут, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 11.53 мск снижался на 0,78% относительно предыдущего закрытия, до 2 493,39 пункта. В частности, дешевеют акции "Фосагро" (-1,4%), "Лукойла" (-1,3%), "Русала" (-1,3%). Дорожают акции "Ростелекома" (+2%), "Русагро" (+1,9%), "Циана" (+1,7%). Акции ВК (+15%) растут, продолжая отыгрывать отчетность, опубликованную в середине прошлой недели, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. В отсутствии существенных глобальных новостных поводов для активизации покупок по "широкому фронту" бумаг на рынке возможен переход индекса Мосбиржи в консолидацию в районе 2500 пунктов, считает он. "Этому будет способствовать тенденция к фиксации прибыли по длинным позициям среди краткосрочных инвесторов на фоне перекупленности в отдельных бумагах. Сдерживать же снижение рынка в целом будет ситуация в ценах на нефть, которая продолжает способствовать спросу на бумаги нефтегазовых компаний. Динамику хуже рынка на неделе могут показать бумаги компаний, зависящих от ставок в экономике, которые будут отыгрывать затягивание паузы в цикле смягчения ДКП", - добавляет Зварич.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, богдан зварич, вк, лукойл, русал