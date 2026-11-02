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РЖД ко Дню народного единства организовали мероприятия на вокзалах - 02.11.2026, ПРАЙМ
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РЖД ко Дню народного единства организовали мероприятия на вокзалах
РЖД ко Дню народного единства организовали мероприятия на вокзалах - 02.11.2026, ПРАЙМ
РЖД ко Дню народного единства организовали мероприятия на вокзалах
РЖД ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября, организовали на вокзалах мероприятия, в том числе выставки, концерты и просветительские... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:27+0300
2026-11-02T15:27+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. РЖД ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября, организовали на вокзалах мероприятия, в том числе выставки, концерты и просветительские акции, сообщила компания. "В преддверии 4 ноября на вокзалах по всей стране проходят выставки, концерты, мастер-классы, викторины и просветительские акции. Пассажиры могут познакомиться с культурой народов России, узнать больше о традициях разных регионов и принять участие в праздничных мероприятиях", - говорится в сообщении РЖД. Так, в Котласе до конца декабря работает выставка детских рисунков "Единство народов России". Во Владивостоке и Таксимо представлены тематические выставки, а в Черемхово организовали интерактивную площадку, посвященную культуре эвенкийского народа. Выставки "Народы России" также откроются в Екатеринбурге, Перми-2 и Тюмени. Концерт "Созвучие народов" состоится в Усолье-Сибирском, а на вокзале Новосибирск-Западный запланирован фотоконкурс "Моя великая Россия". Третьего ноября праздничная программа объединит сразу несколько регионов. В Чите пройдут мастер-классы, выставка, книжные обзоры и викторины. В Барнауле выступит вокально-инструментальный ансамбль "Попутчик", в Абакане состоится акция "Будем жить в единстве дружном", а в Канске-Енисейском проведут викторину "Мы вместе, мы едины". В Астрахани организуют мастер-класс по изготовлению открыток, а на вокзале Ростов-Главный подготовят концерт "Вместе мы, Россия!". Седьмого ноября на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге для пассажиров выступит детский хор. "География проекта охватывает вокзалы от Владивостока до Калининграда. Через выставки, музыку, творчество и знакомство с традициями разных народов пассажиры узнают больше о многонациональной России и ее культурном богатстве", - отмечают РЖД.
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бизнес, общество , владивосток, екатеринбург, чита, ржд
Бизнес, Общество , Владивосток, ЕКАТЕРИНБУРГ, ЧИТА, РЖД
15:27 02.11.2026
 
РЖД ко Дню народного единства организовали мероприятия на вокзалах

РЖД организовали на вокзалах мероприятия ко Дню народного единства

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. РЖД ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября, организовали на вокзалах мероприятия, в том числе выставки, концерты и просветительские акции, сообщила компания.
"В преддверии 4 ноября на вокзалах по всей стране проходят выставки, концерты, мастер-классы, викторины и просветительские акции. Пассажиры могут познакомиться с культурой народов России, узнать больше о традициях разных регионов и принять участие в праздничных мероприятиях", - говорится в сообщении РЖД.
Так, в Котласе до конца декабря работает выставка детских рисунков "Единство народов России". Во Владивостоке и Таксимо представлены тематические выставки, а в Черемхово организовали интерактивную площадку, посвященную культуре эвенкийского народа. Выставки "Народы России" также откроются в Екатеринбурге, Перми-2 и Тюмени.
Концерт "Созвучие народов" состоится в Усолье-Сибирском, а на вокзале Новосибирск-Западный запланирован фотоконкурс "Моя великая Россия".
Третьего ноября праздничная программа объединит сразу несколько регионов. В Чите пройдут мастер-классы, выставка, книжные обзоры и викторины. В Барнауле выступит вокально-инструментальный ансамбль "Попутчик", в Абакане состоится акция "Будем жить в единстве дружном", а в Канске-Енисейском проведут викторину "Мы вместе, мы едины".
В Астрахани организуют мастер-класс по изготовлению открыток, а на вокзале Ростов-Главный подготовят концерт "Вместе мы, Россия!".
Седьмого ноября на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге для пассажиров выступит детский хор.
"География проекта охватывает вокзалы от Владивостока до Калининграда. Через выставки, музыку, творчество и знакомство с традициями разных народов пассажиры узнают больше о многонациональной России и ее культурном богатстве", - отмечают РЖД.
 
БизнесОбществоВладивостокЕКАТЕРИНБУРГЧИТАРЖД
 
 
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