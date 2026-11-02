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Страны Балтии пережили самое резкое удорожание энергии, заявил политолог

Страны Балтии пережили самое резкое удорожание энергии, заявил политолог - 02.11.2026, ПРАЙМ

Страны Балтии пережили самое резкое удорожание энергии, заявил политолог

Страны Прибалтики после разрыва энергетических связей с Россией пережили самое резкое удорожание энергии за всю современную историю после обретения... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T20:09+0300

2026-11-02T20:09+0300

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Страны Прибалтики после разрыва энергетических связей с Россией пережили самое резкое удорожание энергии за всю современную историю после обретения независимости, считает научный сотрудник института стран СНГ, политолог Руслан Панкратов. БРЭЛЛ — электрическое кольцо, объединявшее с 2001 года энергетические системы пяти стран — Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы — с единой частотой тока 50 Гц. Прибалтийские страны отключили свои электросистемы от БРЭЛЛ в феврале 2025 года и синхронизировались с энергосистемой Евросоюза. Свое решение они объяснили необходимостью обеспечения безопасности энергетики государств. Сегодня страны Прибалтики покупают электричество на общеевропейской электроэнергетической бирже Nord Pool, основными поставщиками стали Польша, Швеция и Финляндия. По словам Панкратова, именно отключение от БРЭЛЛ и объясняет последующий рост счетов за электроэнергию в Прибалтике и за коммунальные услуги в целом. "После разрыва энергетических связей с Россией страны Прибалтики пережили самое резкое удорожание энергии и коммунальных платежей за всю современную историю после обретения независимости. Это общебалтийский исторический антирекорд", - считает Панкратов. Стоимость электроэнергии сразу после отключения от БРЭЛЛ, по данным эксперта, поднялась в два раза. Так, например, в Эстонии в 2020 году электричество стоило 40,16 евро за мегаватт/час, после отключения от общей энергетической системы в 2025 году оно подорожало в два раза – до 80,91 евро, а, по данным энергетической биржи Nord Pool на 2 ноября, сейчас стоит уже 252,72 евро за мегаватт/час. Удорожание электричества по сравнению с 2020 годом составило 530%. "Списывать такое удорожание исключительно стремлением к европейской интеграции на фоне отказа от дешевых российских ресурсов означает желание прибалтийских элит подменить расчет политическим лозунгом", - отметил Панкратов. По его словам, отказ от энергетической связки БРЭЛЛ не устранил зависимость, а всего на всего изменил ее конфигурацию. "Ушли российские поставки и диспетчерская связка, сохранились чувствительность к международным ценам, погоде и стоимости резервов. Власти приобрели якобы какую-то там самостоятельность управления системой, но в ноль потеряли гарантию дешевой энергии", - подчеркнул политолог.

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нефть, прибалтика, эстония, белоруссия, nord pool, снг, ес