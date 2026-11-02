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Трамп пообещал, что цены на бензин в США будут ниже двух долларов

Трамп пообещал, что цены на бензин в США будут ниже двух долларов - 02.11.2026, ПРАЙМ

Трамп пообещал, что цены на бензин в США будут ниже двух долларов

Президент США Дональд Трамп пообещал, что цены на бензин в США вернутся на уровень ниже двух долларов за галлон. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:45+0300

2026-11-02T15:45+0300

2026-11-02T15:50+0300

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сша

иран

израиль

дональд трамп

new york post

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал, что цены на бензин в США вернутся на уровень ниже двух долларов за галлон. На фоне операции против Ирана и перекрытия движения по Ормузскому проливу бензин марки Regular (аналог АИ-92) в США стоит более 4,1 доллара за галлон (3,78 литра). "Вы увидите, они будут ниже… Когда я начал (операцию против Ирана – ред.), в Айове было 1,85 доллара. Я выступал с речью в Айове… Мы снова увидим эти цифры. Может, ниже", - сказал он в интервью газете New York Post. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

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нефть, сша, иран, израиль, дональд трамп, new york post