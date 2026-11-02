https://1prime.ru/20261102/tramp-874865890.html
Трамп пообещал, что цены на бензин в США будут ниже двух долларов
Трамп пообещал, что цены на бензин в США будут ниже двух долларов - 02.11.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал, что цены на бензин в США будут ниже двух долларов
Президент США Дональд Трамп пообещал, что цены на бензин в США вернутся на уровень ниже двух долларов за галлон. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:45+0300
2026-11-02T15:45+0300
2026-11-02T15:50+0300
нефть
сша
иран
израиль
дональд трамп
new york post
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874865890.jpg?1793623858
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал, что цены на бензин в США вернутся на уровень ниже двух долларов за галлон. На фоне операции против Ирана и перекрытия движения по Ормузскому проливу бензин марки Regular (аналог АИ-92) в США стоит более 4,1 доллара за галлон (3,78 литра). "Вы увидите, они будут ниже… Когда я начал (операцию против Ирана – ред.), в Айове было 1,85 доллара. Я выступал с речью в Айове… Мы снова увидим эти цифры. Может, ниже", - сказал он в интервью газете New York Post. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, иран, израиль, дональд трамп, new york post
Нефть, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, New York Post
Трамп пообещал, что цены на бензин в США будут ниже двух долларов
Трамп пообещал, что цены на бензин в США вернутся на уровень ниже двух долларов за галлон
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал, что цены на бензин в США вернутся на уровень ниже двух долларов за галлон.
На фоне операции против Ирана и перекрытия движения по Ормузскому проливу бензин марки Regular (аналог АИ-92) в США стоит более 4,1 доллара за галлон (3,78 литра).
"Вы увидите, они будут ниже… Когда я начал (операцию против Ирана – ред.), в Айове было 1,85 доллара. Я выступал с речью в Айове… Мы снова увидим эти цифры. Может, ниже", - сказал он в интервью газете New York Post.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.