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Цена нефти марки Brent падает более чем на 1%
Цена нефти марки Brent падает более чем на 1% - 02.11.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent падает более чем на 1%
Цена нефти марки Brent в понедельник падает более чем на 1% до 111,89 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T02:27+0300
2026-11-02T02:27+0300
2026-11-02T02:27+0300
нефть
рынок
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent в понедельник падает более чем на 1% до 111,89 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 2.02 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,21% относительно предыдущего закрытия - до 111,89 доллара за баррель.
Декабрьские фьючерсы на WTI по состоянию на 02.03 мск дешевели на 0,59% - до 102,34 доллара за баррель.
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нефть, рынок
Цена нефти марки Brent падает более чем на 1%
Цена нефти марки Brent упала более чем на 1% до 111,89 доллара за баррель
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent в понедельник падает более чем на 1% до 111,89 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 2.02 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,21% относительно предыдущего закрытия - до 111,89 доллара за баррель.
Декабрьские фьючерсы на WTI по состоянию на 02.03 мск дешевели на 0,59% - до 102,34 доллара за баррель.