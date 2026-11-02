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Цена нефти марки Brent падает более чем на 1%

Цена нефти марки Brent падает более чем на 1% - 02.11.2026, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent падает более чем на 1%

Цена нефти марки Brent в понедельник падает более чем на 1% до 111,89 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T02:27+0300

2026-11-02T02:27+0300

2026-11-02T02:27+0300

нефть

рынок

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent в понедельник падает более чем на 1% до 111,89 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 2.02 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,21% относительно предыдущего закрытия - до 111,89 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI по состоянию на 02.03 мск дешевели на 0,59% - до 102,34 доллара за баррель.

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нефть, рынок