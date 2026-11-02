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Цена барреля нефти Urals для расчета налогов выросла в октябре в 1,9 раза
Цена барреля нефти Urals для расчета налогов выросла в октябре в 1,9 раза - 02.11.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти Urals для расчета налогов выросла в октябре в 1,9 раза
Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов в России, в октябре выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:19+0300
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2026-11-02T16:22+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов в России, в октябре выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 101,46 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за октябрь 2026 года - 101,46 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В октябре прошлого года средняя цена марки Urals составляла 53,68 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития. Таким образом, в годовом выражении стоимость выросла в 1,9 раза. По сравнению с сентябрем текущего года (92,08 доллара) расчетная цена увеличилась на 10%. При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
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нефть, сша
Цена барреля нефти Urals для расчета налогов выросла в октябре в 1,9 раза
МЭР: Цена барреля нефти Urals для расчета налогов выросла в октябре в 1,9 раза
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов в России, в октябре выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 101,46 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ.
"Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за октябрь 2026 года - 101,46 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства.
В октябре прошлого года средняя цена марки Urals составляла 53,68 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития. Таким образом, в годовом выражении стоимость выросла в 1,9 раза.
По сравнению с сентябрем текущего года (92,08 доллара) расчетная цена увеличилась на 10%.
При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.