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Bloomberg: конфликт Туска и Глапинского рискует парализовать ЦБ Польши - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Bloomberg: конфликт Туска и Глапинского рискует парализовать ЦБ Польши
Bloomberg: конфликт Туска и Глапинского рискует парализовать ЦБ Польши - 02.11.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: конфликт Туска и Глапинского рискует парализовать ЦБ Польши
Центральный банк Польши оказался в центре политической борьбы, которая рискует встревожить инвесторов: премьер Дональд Туск и глава Национального банка Адам... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:19+0300
2026-11-02T13:19+0300
банки
польша
дональд туск
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк Польши оказался в центре политической борьбы, которая рискует встревожить инвесторов: премьер Дональд Туск и глава Национального банка Адам Глапинский находятся в открытом противостоянии, пишет Bloomberg.Глапинский, союзник бывших правящих националистов, может быть отстранен, если парламент в ноябре решит, что он должен предстать перед специальным трибуналом по обвинению в проступках, которые он отрицает. По итогам двухлетнего расследования комитет в октябре поддержал все восемь обвинений, включая предвыборное снижение ставок в 2023 году при двузначной инфляции, косвенное финансирование дефицита бюджета через покупку облигаций в пандемию и вмешательство в рынок злотого без надлежащего разрешения. "Он неоднократно отрицал какие-либо нарушения и назвал парламентское расследование необоснованным, предупредив, что оно может навредить международной репутации Польши", — отмечает агентство.Параллельно Туск и президент Кароль Навроцкий находятся в противостоянии, которое приостановило назначение в правление центробанка: четыре кандидата ждут одобрения премьера, а до 4 ноября нужно заполнить вакансию, иначе число членов правления опустится ниже законного минимума в шесть человек. "Закон не уточняет, что происходит, если совет потеряет кворум", — подчеркивает издание.Как отмечает Bloomberg, ситуация складывается в худший момент: Польша недавно пережила первое за десятилетие снижение кредитного рейтинга, а бюджетный дефицит стал одним из самых широких в Евросоюзе — около 7% ВВП. Дополнительная доходность польских гособлигаций к немецким Bund выросла почти на треть с августа и составила около 300 базисных пунктов, а злотый в октябре достиг трехлетнего минимума к евро.
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банки, польша, дональд туск, bloomberg, центральные банки, ес, кароль навроцкий, финансы
Банки, ПОЛЬША, Дональд Туск, Bloomberg, центральные банки, ЕС, Кароль Навроцкий, Финансы
13:19 02.11.2026
 
Bloomberg: конфликт Туска и Глапинского рискует парализовать ЦБ Польши

Bloomberg: без кворума ЦБ Польши не сможет вмешиваться в поддержку злотого

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк Польши оказался в центре политической борьбы, которая рискует встревожить инвесторов: премьер Дональд Туск и глава Национального банка Адам Глапинский находятся в открытом противостоянии, пишет Bloomberg.
Глапинский, союзник бывших правящих националистов, может быть отстранен, если парламент в ноябре решит, что он должен предстать перед специальным трибуналом по обвинению в проступках, которые он отрицает.
По итогам двухлетнего расследования комитет в октябре поддержал все восемь обвинений, включая предвыборное снижение ставок в 2023 году при двузначной инфляции, косвенное финансирование дефицита бюджета через покупку облигаций в пандемию и вмешательство в рынок злотого без надлежащего разрешения.
"Он неоднократно отрицал какие-либо нарушения и назвал парламентское расследование необоснованным, предупредив, что оно может навредить международной репутации Польши", — отмечает агентство.
Параллельно Туск и президент Кароль Навроцкий находятся в противостоянии, которое приостановило назначение в правление центробанка: четыре кандидата ждут одобрения премьера, а до 4 ноября нужно заполнить вакансию, иначе число членов правления опустится ниже законного минимума в шесть человек.
"Закон не уточняет, что происходит, если совет потеряет кворум", — подчеркивает издание.
Как отмечает Bloomberg, ситуация складывается в худший момент: Польша недавно пережила первое за десятилетие снижение кредитного рейтинга, а бюджетный дефицит стал одним из самых широких в Евросоюзе — около 7% ВВП. Дополнительная доходность польских гособлигаций к немецким Bund выросла почти на треть с августа и составила около 300 базисных пунктов, а злотый в октябре достиг трехлетнего минимума к евро.
 
БанкиПОЛЬШАДональд ТускBloombergцентральные банкиЕСКароль НавроцкийФинансы
 
 
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