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"Библио-Глобус" взыскал с Express Airline более 6,8 миллиона долларов - 02.11.2026, ПРАЙМ
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"Библио-Глобус" взыскал с Express Airline более 6,8 миллиона долларов
"Библио-Глобус" взыскал с Express Airline более 6,8 миллиона долларов - 02.11.2026, ПРАЙМ
"Библио-Глобус" взыскал с Express Airline более 6,8 миллиона долларов
Арбитражный суд Москвы по иску столичного ООО "Библио-Глобус Туроператор" взыскал с тунисской авиакомпании Express Airline более 6,8 миллиона долларов (более... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:06+0300
2026-11-02T12:16+0300
бизнес
россия
москва
тунис
петербург
аэропорт пулково
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску столичного ООО "Библио-Глобус Туроператор" взыскал с тунисской авиакомпании Express Airline более 6,8 миллиона долларов (более 551 миллиона рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца в суде, туроператор перечислил перевозчику денежные средства по договору от 30 января 2025 года, однако авиакомпания свои обязательства не исполнила, а именно - не предоставила воздушные суда для авиаперевозок пассажиров из Москвы в Тунис и из Петербурга в Тунис в соответствии с графиком. Ответчик своего представителя на заседание не прислал. Иск был подан в августе 2025 года. Пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей компании санкт-петербургского аэропорта "Пулково", в феврале того же года сообщала, что с апреля откроются рейсы в тунисский Хаммамет, которые будет выполнять Express Airline в рамках программы с туроператором "Библио-Глобус".
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бизнес, россия, москва, тунис, петербург, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ТУНИС, Петербург, аэропорт Пулково
12:06 02.11.2026 (обновлено: 12:16 02.11.2026)
 
"Библио-Глобус" взыскал с Express Airline более 6,8 миллиона долларов

"Библио-Глобус Туроператор" взыскал с Express Airline более 6,8 миллиона долларов

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску столичного ООО "Библио-Глобус Туроператор" взыскал с тунисской авиакомпании Express Airline более 6,8 миллиона долларов (более 551 миллиона рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель истца в суде, туроператор перечислил перевозчику денежные средства по договору от 30 января 2025 года, однако авиакомпания свои обязательства не исполнила, а именно - не предоставила воздушные суда для авиаперевозок пассажиров из Москвы в Тунис и из Петербурга в Тунис в соответствии с графиком.
Ответчик своего представителя на заседание не прислал.
Иск был подан в августе 2025 года. Пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей компании санкт-петербургского аэропорта "Пулково", в феврале того же года сообщала, что с апреля откроются рейсы в тунисский Хаммамет, которые будет выполнять Express Airline в рамках программы с туроператором "Библио-Глобус".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАТУНИСПетербургаэропорт Пулково
 
 
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