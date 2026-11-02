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В Индии прогремел взрыв на НПЗ
В Индии прогремел взрыв на НПЗ - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Индии прогремел взрыв на НПЗ
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Вишакхапатнам на востоке Индии, сообщает телеканал India Today. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T22:15+0300
2026-11-02T22:15+0300
2026-11-02T22:15+0300
нефть
индия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Вишакхапатнам на востоке Индии, сообщает телеканал India Today. "Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Вишакхапатнаме, штат Андхра-Прадеш, в результате чего территорию окутали крупные языки пламени и густой дым", - говорится в сообщении. Причина взрыва пока неизвестна, сведения о пострадавших не поступали, отмечает канал.
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нефть, индия
В Индии прогремел взрыв на НПЗ
India Today: взрыв прогремел на НПЗ в городе Вишакхапатнам на востоке Индии
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Вишакхапатнам на востоке Индии, сообщает телеканал India Today.
"Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Вишакхапатнаме, штат Андхра-Прадеш, в результате чего территорию окутали крупные языки пламени и густой дым", - говорится в сообщении.
Причина взрыва пока неизвестна, сведения о пострадавших не поступали, отмечает канал.