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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,23 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,23 рубля - 02.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,23 рубля

Курс юаня по итогам торгов понедельника увеличился до 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T19:15+0300

2026-11-02T19:15+0300

2026-11-02T19:15+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов понедельника увеличился до 12,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 16 копеек, закрыв торги на отметке 12,23 рубля.

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рынок, торги, юань, россия, мосбиржа, рубль, валюта, курсы валют