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Мировые запасы нефти упали на 1 млрд баррелей из-за перекрытия Ормуза

Мировые запасы нефти упали на 1 млрд баррелей из-за перекрытия Ормуза - 02.11.2026, ПРАЙМ

Мировые запасы нефти упали на 1 млрд баррелей из-за перекрытия Ормуза

Военный конфликт и фактическое перекрытие Ормузского пролива, ведущего из Персидского залива, привел к сокращению совокупных мировых запасов нефти на 1 миллиард | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:00+0300

2026-11-02T12:00+0300

2026-11-02T12:13+0300

нефть

ормузский пролив

абу-даби

персидский залив

adnoc

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АБУ-ДАБИ, 2 ноя - ПРАЙМ. Военный конфликт и фактическое перекрытие Ормузского пролива, ведущего из Персидского залива, привел к сокращению совокупных мировых запасов нефти на 1 миллиард баррелей, заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и главный исполнительный директор государственной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер. "Из-за перекрытия Ормузского пролива мировые запасы сократились почти на 1 миллиард баррелей", - сказал он в ходе выступления на открытии конференции Adipec в Абу-Даби, комментируя ситуацию с мировыми запасами нефти. По словам главы ADNOC, запасы дизельного топлива также находятся на самом низком сезонном уровне за последние 35 лет в некоторых странах, при этом в других странах наблюдается дефицит поставок сжиженного природного газа (СПГ) в 600 миллиардов кубических футов (примерно 17 миллиардов кубометров). Он также отметил, что до перекрытия Ормузского пролива расходы на транспортировку составляли менее 5% от стоимости барреля. Однако сегодня они составляют более 30%. "Объединенные Арабские Эмираты всегда будут выступать за диалог, активизировать дипломатию и добиваться политических решений, которые обеспечивают стабильность рынков, энергетических потоков и мировой экономики", - подчеркнул аль-Джабер.

ормузский пролив

абу-даби

персидский залив

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нефть, ормузский пролив, абу-даби, персидский залив, adnoc