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Пашинян назвал возможную дату подачи заявки на членство Армении в ЕС - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Пашинян назвал возможную дату подачи заявки на членство Армении в ЕС
Пашинян назвал возможную дату подачи заявки на членство Армении в ЕС - 03.11.2026, ПРАЙМ
Пашинян назвал возможную дату подачи заявки на членство Армении в ЕС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал реалистичным подачу заявки на членство страны в ЕС в 2027 или 2028 годах. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T19:24+0300
2026-11-03T19:24+0300
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ЕРЕВАН, 3 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал реалистичным подачу заявки на членство страны в ЕС в 2027 или 2028 годах. "Знаете, я не знаю, насколько это реалистично (в нынешнем году - ред.), но в следующем году это может быть реалистично, в 2028 может быть реалистично", - заявил Пашинян в ходе организованного телеканалом Euronews саммита по расширению ЕС, отвечая на вопрос, может ли Армения уже в нынешнем году подать заявку на вступление в союз. При этом он добавил, что сейчас армянские власти сосредоточены на диалоге по либерализации визового режима и стремятся достичь такой либерализации в 2029 году. "Это будет очередным очень важным этапом в процессе развития наших отношений с Европейским союзом, но мы можем сказать, что уже начали процесс, который приведет нас к окончательному решению о подаче заявки на полноправное членство в Европейском союзе", - заявил Пашинян. Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно. Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Пашиняном прокомментировал намерение республики вступить в ЕС, отметив, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС. Россия считает, что в Армении должен как можно скорее пройти референдум по этому вопросу.
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мировая экономика, армения, никол пашинян, ес, еаэс
Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, ЕС, ЕАЭС
19:24 03.11.2026
 
Пашинян назвал возможную дату подачи заявки на членство Армении в ЕС

Пашинян назвал реалистичным подачу заявки на членство Армении в ЕС в 2027 или 2028 годах

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ЕРЕВАН, 3 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал реалистичным подачу заявки на членство страны в ЕС в 2027 или 2028 годах.
"Знаете, я не знаю, насколько это реалистично (в нынешнем году - ред.), но в следующем году это может быть реалистично, в 2028 может быть реалистично", - заявил Пашинян в ходе организованного телеканалом Euronews саммита по расширению ЕС, отвечая на вопрос, может ли Армения уже в нынешнем году подать заявку на вступление в союз.
При этом он добавил, что сейчас армянские власти сосредоточены на диалоге по либерализации визового режима и стремятся достичь такой либерализации в 2029 году. "Это будет очередным очень важным этапом в процессе развития наших отношений с Европейским союзом, но мы можем сказать, что уже начали процесс, который приведет нас к окончательному решению о подаче заявки на полноправное членство в Европейском союзе", - заявил Пашинян.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Пашиняном прокомментировал намерение республики вступить в ЕС, отметив, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС. Россия считает, что в Армении должен как можно скорее пройти референдум по этому вопросу.
 
Мировая экономикаАРМЕНИЯНикол ПашинянЕСЕАЭС
 
 
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