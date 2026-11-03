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Пашинян назвал возможную дату подачи заявки на членство Армении в ЕС

Пашинян назвал возможную дату подачи заявки на членство Армении в ЕС - 03.11.2026, ПРАЙМ

Пашинян назвал возможную дату подачи заявки на членство Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал реалистичным подачу заявки на членство страны в ЕС в 2027 или 2028 годах. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T19:24+0300

2026-11-03T19:24+0300

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ЕРЕВАН, 3 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал реалистичным подачу заявки на членство страны в ЕС в 2027 или 2028 годах. "Знаете, я не знаю, насколько это реалистично (в нынешнем году - ред.), но в следующем году это может быть реалистично, в 2028 может быть реалистично", - заявил Пашинян в ходе организованного телеканалом Euronews саммита по расширению ЕС, отвечая на вопрос, может ли Армения уже в нынешнем году подать заявку на вступление в союз. При этом он добавил, что сейчас армянские власти сосредоточены на диалоге по либерализации визового режима и стремятся достичь такой либерализации в 2029 году. "Это будет очередным очень важным этапом в процессе развития наших отношений с Европейским союзом, но мы можем сказать, что уже начали процесс, который приведет нас к окончательному решению о подаче заявки на полноправное членство в Европейском союзе", - заявил Пашинян. Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно. Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Пашиняном прокомментировал намерение республики вступить в ЕС, отметив, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС. Россия считает, что в Армении должен как можно скорее пройти референдум по этому вопросу.

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мировая экономика, армения, никол пашинян, ес, еаэс