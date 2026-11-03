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"Российский бренд" на китайской базе: главный тренд авторынка 2026 года

"Российский бренд" на китайской базе: главный тренд авторынка 2026 года - 03.11.2026, ПРАЙМ

"Российский бренд" на китайской базе: главный тренд авторынка 2026 года

Рынок новых легковых автомобилей в 2026 году стагнирует или умеренно снижается, при этом его структура меняется на глазах. Доля "чистых" китайских марок упала с | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T06:06+0300

2026-11-03T06:06+0300

2026-11-03T06:06+0300

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Рынок новых легковых автомобилей в 2026 году стагнирует или умеренно снижается, при этом его структура меняется на глазах. Доля "чистых" китайских марок упала с пиковых 58% в 2024 году до 41% в первом полугодии 2026-го. При этом совокупная доля новых российских брендов на китайской базе выросла с 2% до почти 16%.По сути, меняется не платформа, а юридическая и маркетинговая упаковка. Автомобили на китайских платформах все чаще продаются под локальными брендами. Это позволяет обойти самую болезненную часть импортной экономики — высокий утилизационный сбор и другие ограничения на готовые импортные автомобили.Почему так происходитПервый фактор — экономика импорта. С 2026 года Китай ужесточил экспортные правила, а российский утильсбор для ввозимых готовых автомобилей вырос в разы. Локализованные модели, даже на китайской платформе, получают более выгодный статус и освобождаются от непомерной нагрузки.Второй фактор — цена. Локальная сборка снижает конечную стоимость, позволяет адаптировать комплектации под российский спрос и удерживать маржу дилеров в условиях падения реальных доходов и дорогих кредитов.Третий фактор — санкционная и репутационная логика. Для китайских компаний локальный бренд снижает риски прямого присутствия и политической уязвимости. Для российских — создает видимость национального продукта, рабочие места и основания для господдержки.Но это не классическое импортозамещение. Скорее, переформатирование цепочек поставок: вместо готовых автомобилей ввозятся платформы, узлы и комплектующие. Меняется вывеска, а не платформа.Что важно покупателюДля большинства решающую роль играет итоговая цена владения, а не формальная страна бренда. Покупательная способность в 2026 году ограничена: лишь 8–10% россиян планируют покупку автомобиля в ближайший год. Выбор смещается к моделям с понятной полной стоимостью владения. Условия кредита и наличие сбережений влияют сильнее, чем имидж марки. Сервис и запчасти — второй по значимости фактор. Страна бренда работает как дополнительный аргумент доверия, но редко перевешивает деньги и практические риски.Локализация: глубина важнее вывескиСовместные проекты создают реальную, но пока ограниченную добавленную стоимость: рабочие места, налоги, загрузку заводов, спрос на часть компонентов. Однако в большинстве случаев это еще не полноценное российское автомобилестроение, а локализованная сборка китайских платформ.Реальную глубину определяют не "российский VIN" и не бренд, а происхождение самых дорогих и критичных компонентов: двигателя, коробки передач, электроники, блоков управления, программного обеспечения и ключевых материалов. Финальная сборка из машинокомплектов создает мало стоимости. Сварка, окраска и выпуск части узлов — заметно больше. Собственные двигатели, коробки, электроника и разработка — уже технологическая рента.Стратегическая цель властей — довести локализацию легковых автомобилей до 80%, а грузовиков, автобусов и LCV до 90% к 2030 году, с контролем российских компаний над ключевыми разработками и документацией. Достичь этого без крупных вложений в электронику, трансмиссии, материалы и НИОКР будет трудно. В этом и разница между "российским брендом" и российским автомобилестроением.Пороги выживанияДля массового сегмента на горизонте 2026–2028 годов ориентиры такие. 5–7 тысяч автомобилей в год — минимальный порог выживания. 10–15 тысяч — ориентир для устойчивого массового бренда. 20–30 тысяч — объем, при котором имеет смысл инвестировать в глубокую локализацию. Речь может идти о десятках миллиардов рублей инвестиций в производство двигателей, коробок передач, узлов и компонентов. Плюс растущие балльные требования: 3 500 баллов в 2027 году и 3 700 в 2028-м для наиболее регулируемых сегментов.Бренд, который не проходит хотя бы по двум параметрам — объем, финансирование, локализация, сервисная сеть, — с высокой вероятностью будет поглощен, переформатирован под другого дистрибьютора или уйдет с рынка.Что с ценами и рынкомИмпорт готовых автомобилей становится все дороже и рискованнее. Выигрывают крупные СП с контролем платформы, российские заводы с производственной глубиной и дистрибьюторы, способные обеспечить сервис и запчасти. С 1 января 2027 года ставки утильсбора вырастут на 10–20% в зависимости от типа транспортного средства, а минимальный сбор на иномарки может приблизиться к 1 миллиону рублей.По объему рынка: 1,4 миллиона единиц в 2026 году выглядит маловероятно, скорее 1,32–1,35 миллиона. Выход на 1,7 миллиона в 2028-м — амбициозен, поэтому рынок, вероятнее всего, останется в коридоре 1,35–1,46 миллионов штук.Удержать среднюю цену нового автомобиля на уровне 3,6 миллиона рублей к концу 2026 года маловероятно. Более реалистичен диапазон 3,7–3,8 миллиона рублей, а 4 миллиона могут стать реальностью, если удорожание продолжит опережать инфляцию. Драйверы — не только инфляция, но и дорогая логистика, комплектующие, валютные риски, дорогое финансирование запасов, рост гарантийных и сервисных затрат, а также повышение утильсбора.В ближайшие 2–3 года экономика сместится от модели "импорт готового автомобиля" к модели "локальная сборка + локальные компоненты + локальный сервис". Максимальную выгоду получат крупные СП с российским контролем, затем — российские заводы с реальной производственной глубиной. Официальные импортеры сохранятся преимущественно в премиальных и технологически сложных нишах, а параллельный импорт и мелкие бренды будут вытесняться.Главный вывод: рынок, скорее всего, останется китайским по платформам и комплектующим — просто с российскими и белорусскими локализованными вывесками. И для покупателя это в первую очередь вопрос итоговой цены владения, а не страны бренда.Автор: Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Баранов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1d/874754355_0:42:1200:1242_100x100_80_0_0_ecc76240962e854109cf4620b0103981.jpg

мнения аналитиков, бизнес, авто, китайские авто