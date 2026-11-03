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"АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra - 03.11.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra
"АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra - 03.11.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra
"АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:31+0300
2026-11-03T14:31+0300
бизнес
автоваз
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Проводится кампания по улучшению потребительских свойств автомобилей LADA Iskra. Она затрагивает чуть больше 3000 автомобилей", - рассказали в пресс-службе. Как пишет "Российская газета", предметом проверки станет зазор между фрагментом колесной арки и наружной поверхностью пружины правого колеса. Запланированные работы на еще не реализованных машинах будут проведены в ходе предпродажной подготовки, а на автомобилях, уже имеющих владельцев, - во время плановых визитов на сервис, сообщает газета. Lada Iskra - семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Продажи этой модели начались с конца июля 2025 года.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
14:31 03.11.2026
 
"АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra

"АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Проводится кампания по улучшению потребительских свойств автомобилей LADA Iskra. Она затрагивает чуть больше 3000 автомобилей", - рассказали в пресс-службе.
Как пишет "Российская газета", предметом проверки станет зазор между фрагментом колесной арки и наружной поверхностью пружины правого колеса. Запланированные работы на еще не реализованных машинах будут проведены в ходе предпродажной подготовки, а на автомобилях, уже имеющих владельцев, - во время плановых визитов на сервис, сообщает газета.
Lada Iskra - семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Продажи этой модели начались с конца июля 2025 года.
 
БизнесАвтоВАЗLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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