https://1prime.ru/20261103/avtovaz-874897054.html

"АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra

"АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra - 03.11.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra

"АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:31+0300

2026-11-03T14:31+0300

2026-11-03T14:31+0300

бизнес

автоваз

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" проводит сервисную кампанию для 3 тысяч автомобилей Lada Iskra, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Проводится кампания по улучшению потребительских свойств автомобилей LADA Iskra. Она затрагивает чуть больше 3000 автомобилей", - рассказали в пресс-службе. Как пишет "Российская газета", предметом проверки станет зазор между фрагментом колесной арки и наружной поверхностью пружины правого колеса. Запланированные работы на еще не реализованных машинах будут проведены в ходе предпродажной подготовки, а на автомобилях, уже имеющих владельцев, - во время плановых визитов на сервис, сообщает газета. Lada Iskra - семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Продажи этой модели начались с конца июля 2025 года.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra