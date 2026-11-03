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В Польше утвердили бюджет Конституционного суда на 2027 год

В Польше утвердили бюджет Конституционного суда на 2027 год - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Польше утвердили бюджет Конституционного суда на 2027 год

Бюджет Конституционного суда Польши на 2027 год принят, заявила исполняющая обязанности председателя Анна Корвин-Петровская. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T20:38+0300

2026-11-03T20:38+0300

2026-11-03T20:40+0300

финансы

польша

дональд туск

кароль навроцкий

ярослав качиньский

конституционный суд

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ВАРШАВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Бюджет Конституционного суда Польши на 2027 год принят, заявила исполняющая обязанности председателя Анна Корвин-Петровская. "Бюджет принят", - сказала она на общем собрании, выразив надежду, что КС получит необходимое финансирование. Ранее все участвующие в собрании восемь судей проголосовали за возможность признания кворума, несмотря на отсутствие отстраненных от исполнения своих обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и Бартоломея Соханьского, а также поддерживающих их судей. Политический кризис вокруг Конституционного суда, члены которого назначались при прежнем руководстве страны, резко обострился после попытки нынешних властей во главе с премьером Дональдом Туском отстранить от должностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек официально передал в трибунал представление на 224 страницах вместе с 50 томами уголовного дела о запросе на снятие с них неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности за якобы препятствование правосудию и превышение полномочий. В конце минувшей недели на сайте КС появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, принятая Корвин-Пиотровской. Вместе с тем официальный аккаунт суда в соцсети X заявил о силовом захвате ресурса, подчеркнув, что Свенчковский остается легитимным председателем, а у Корвин-Пиотровской нет подобных полномочий. На фоне этих событий протестующие 30 октября вечером окружили здание суда, фиксировались единичные попытки прорыва через заграждения, полиция провела задержания. Корвин-Пиотровская заявила об угрозе жизни судей, а президент Польши Кароль Навроцкий прервал заграничный визит и экстренно вернулся в Варшаву. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский охарактеризовал происходящее как очередной этап прогрессирующего государственного переворота.

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финансы, польша, дональд туск, кароль навроцкий, ярослав качиньский, конституционный суд