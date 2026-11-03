Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше утвердили бюджет Конституционного суда на 2027 год - 03.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261103/bjudzhet-874911426.html
В Польше утвердили бюджет Конституционного суда на 2027 год
В Польше утвердили бюджет Конституционного суда на 2027 год - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Польше утвердили бюджет Конституционного суда на 2027 год
Бюджет Конституционного суда Польши на 2027 год принят, заявила исполняющая обязанности председателя Анна Корвин-Петровская. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T20:38+0300
2026-11-03T20:40+0300
финансы
польша
дональд туск
кароль навроцкий
ярослав качиньский
конституционный суд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874911426.jpg?1793727625
ВАРШАВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Бюджет Конституционного суда Польши на 2027 год принят, заявила исполняющая обязанности председателя Анна Корвин-Петровская. "Бюджет принят", - сказала она на общем собрании, выразив надежду, что КС получит необходимое финансирование. Ранее все участвующие в собрании восемь судей проголосовали за возможность признания кворума, несмотря на отсутствие отстраненных от исполнения своих обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и Бартоломея Соханьского, а также поддерживающих их судей. Политический кризис вокруг Конституционного суда, члены которого назначались при прежнем руководстве страны, резко обострился после попытки нынешних властей во главе с премьером Дональдом Туском отстранить от должностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек официально передал в трибунал представление на 224 страницах вместе с 50 томами уголовного дела о запросе на снятие с них неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности за якобы препятствование правосудию и превышение полномочий. В конце минувшей недели на сайте КС появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, принятая Корвин-Пиотровской. Вместе с тем официальный аккаунт суда в соцсети X заявил о силовом захвате ресурса, подчеркнув, что Свенчковский остается легитимным председателем, а у Корвин-Пиотровской нет подобных полномочий. На фоне этих событий протестующие 30 октября вечером окружили здание суда, фиксировались единичные попытки прорыва через заграждения, полиция провела задержания. Корвин-Пиотровская заявила об угрозе жизни судей, а президент Польши Кароль Навроцкий прервал заграничный визит и экстренно вернулся в Варшаву. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский охарактеризовал происходящее как очередной этап прогрессирующего государственного переворота.
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, польша, дональд туск, кароль навроцкий, ярослав качиньский, конституционный суд
Финансы, ПОЛЬША, Дональд Туск, Кароль Навроцкий, Ярослав Качиньский, Конституционный суд
20:38 03.11.2026 (обновлено: 20:40 03.11.2026)
 
В Польше утвердили бюджет Конституционного суда на 2027 год

В Польше утвердили бюджет Конституционного суда на 2027 год на фоне политического кризиса

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАРШАВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Бюджет Конституционного суда Польши на 2027 год принят, заявила исполняющая обязанности председателя Анна Корвин-Петровская.
"Бюджет принят", - сказала она на общем собрании, выразив надежду, что КС получит необходимое финансирование.
Ранее все участвующие в собрании восемь судей проголосовали за возможность признания кворума, несмотря на отсутствие отстраненных от исполнения своих обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и Бартоломея Соханьского, а также поддерживающих их судей.
Политический кризис вокруг Конституционного суда, члены которого назначались при прежнем руководстве страны, резко обострился после попытки нынешних властей во главе с премьером Дональдом Туском отстранить от должностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек официально передал в трибунал представление на 224 страницах вместе с 50 томами уголовного дела о запросе на снятие с них неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности за якобы препятствование правосудию и превышение полномочий.
В конце минувшей недели на сайте КС появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, принятая Корвин-Пиотровской. Вместе с тем официальный аккаунт суда в соцсети X заявил о силовом захвате ресурса, подчеркнув, что Свенчковский остается легитимным председателем, а у Корвин-Пиотровской нет подобных полномочий. На фоне этих событий протестующие 30 октября вечером окружили здание суда, фиксировались единичные попытки прорыва через заграждения, полиция провела задержания. Корвин-Пиотровская заявила об угрозе жизни судей, а президент Польши Кароль Навроцкий прервал заграничный визит и экстренно вернулся в Варшаву. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский охарактеризовал происходящее как очередной этап прогрессирующего государственного переворота.
 
ФинансыПОЛЬШАДональд ТускКароль НавроцкийЯрослав КачиньскийКонституционный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала