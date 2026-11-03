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Миллиардер из США планирует купить зарубежные активы "Лукойла", пишут СМИ - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Миллиардер из США планирует купить зарубежные активы "Лукойла", пишут СМИ
Миллиардер из США планирует купить зарубежные активы "Лукойла", пишут СМИ - 03.11.2026, ПРАЙМ
Миллиардер из США планирует купить зарубежные активы "Лукойла", пишут СМИ
Возглавляемый американским миллиардером Тоддом Боэли консорциум планирует сделку по приобретению зарубежных активов "Лукойла" путем их обмена на замороженные... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T21:05+0300
2026-11-03T23:04+0300
финансы
сша
оаэ
персидский залив
лукойл
минфин сша
financial times
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Возглавляемый американским миллиардером Тоддом Боэли консорциум планирует сделку по приобретению зарубежных активов "Лукойла" путем их обмена на замороженные ценные бумаги компании, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%."Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли готовит сделку по обмену ценными бумагами с целью приобретения международных активов российской нефтяной компании "Лукойл"… Заключение сделки ожидается в течение нескольких недель", - пишет агентство. Рейтер приводит оценку зарубежных активов "Лукойла" в 22 миллиарда долларов.Как сообщили Рейтеру источники, банк, действующий от имени консорциума, приобрел у западных инвестиционных фондов замороженные ценные бумаги "Лукойла" примерно у 10 американских и британских инвесторов на миллиарды долларов. Эти ценные бумаги, добавляют собеседники агентства, будут обменены на международные активы компании. В состав консорциума помимо Боэли входят инвестиционные компании из ОАЭ International Holding Company (IHC) и Al Hail Holding, сирийско-катарские миллиардеры-братья аль-Хаят, а также американская Корпорация международного финансирования развития (DFC).В сентябре газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Боэли получил поддержку властей США и представителей стран Персидского залива для возможного приобретения иностранных активов "Лукойла". А в октябре газета New York Times сообщила, что правительство США через DFC может получить примерно 15% акций компании, которая будет создана в рамках потенциальной сделки по продаже активов "Лукойла".Министерство финансов США несколько раз продлевало срок действия лицензии на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла". Последний раз минфин США объявил о решении продлить ее 21 октября - до 21 ноября.
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192
40
192
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финансы, сша, оаэ, персидский залив, лукойл, минфин сша, financial times
Финансы, США, ОАЭ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Лукойл, Минфин США, Financial Times
21:05 03.11.2026 (обновлено: 23:04 03.11.2026)
 
Миллиардер из США планирует купить зарубежные активы "Лукойла", пишут СМИ

Reuters: международный консорциум готовит сделку по покупке зарубежных активов "Лукойла"

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Возглавляемый американским миллиардером Тоддом Боэли консорциум планирует сделку по приобретению зарубежных активов "Лукойла" путем их обмена на замороженные ценные бумаги компании, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
"Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли готовит сделку по обмену ценными бумагами с целью приобретения международных активов российской нефтяной компании "Лукойл"… Заключение сделки ожидается в течение нескольких недель", - пишет агентство. Рейтер приводит оценку зарубежных активов "Лукойла" в 22 миллиарда долларов.
Как сообщили Рейтеру источники, банк, действующий от имени консорциума, приобрел у западных инвестиционных фондов замороженные ценные бумаги "Лукойла" примерно у 10 американских и британских инвесторов на миллиарды долларов. Эти ценные бумаги, добавляют собеседники агентства, будут обменены на международные активы компании. В состав консорциума помимо Боэли входят инвестиционные компании из ОАЭ International Holding Company (IHC) и Al Hail Holding, сирийско-катарские миллиардеры-братья аль-Хаят, а также американская Корпорация международного финансирования развития (DFC).
В сентябре газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Боэли получил поддержку властей США и представителей стран Персидского залива для возможного приобретения иностранных активов "Лукойла". А в октябре газета New York Times сообщила, что правительство США через DFC может получить примерно 15% акций компании, которая будет создана в рамках потенциальной сделки по продаже активов "Лукойла".
Министерство финансов США несколько раз продлевало срок действия лицензии на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла". Последний раз минфин США объявил о решении продлить ее 21 октября - до 21 ноября.
 
ФинансыСШАОАЭПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВЛукойлМинфин СШАFinancial Times
 
 
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