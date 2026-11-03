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Цена на нефть Brent опустилась ниже 101 доллара

Цена на нефть Brent опустилась ниже 101 доллара - 03.11.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть Brent опустилась ниже 101 доллара

По состоянию на 16.47 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,38% относительно предыдущего закрытия - до 101,23 доллара за баррель,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:41+0300

2026-11-03T16:41+0300

2026-11-03T16:55+0300

нефть

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. По состоянию на 16.47 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,38% относительно предыдущего закрытия - до 101,23 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 8 октября опускался ниже 101 доллара.Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 2,45% - до 94,10 доллара за баррель.

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нефть