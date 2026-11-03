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Норвежская DNO может выйти на египетский рынок
Норвежская DNO может выйти на египетский рынок - 03.11.2026, ПРАЙМ
Норвежская DNO может выйти на египетский рынок
Норвежская нефтегазовая компания DNO рассматривает возможность выхода на египетский рынок и расширения инвестиций в разведку и добычу нефти и газа, сообщило... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T12:26+0300
2026-11-03T12:26+0300
2026-11-03T12:26+0300
нефть
газ
египет
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БЕЙРУТ, 3 ноя — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания DNO рассматривает возможность выхода на египетский рынок и расширения инвестиций в разведку и добычу нефти и газа, сообщило египетское министерство нефти и минеральных ресурсов.
"Министр нефти и минеральных ресурсов Карим Бадави провел переговоры с управляющим директором норвежской компании DNO Кристофером Спенсером, в ходе которых обсуждались планы компании по выходу на египетский рынок", — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили перспективы применения норвежских технологий для ускорения бурения новых скважин, ремонта существующих и повышения эффективности добычи нефти, газового конденсата и природного газа на месторождениях в Западной пустыне.
Кроме того, обсуждалась возможность участия DNO в новых международных тендерах на разведку углеводородов в Египте. По оценке министерства, это позволит использовать существующую инфраструктуру и создать условия для увеличения добычи углеводородов.
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нефть, газ, египет
Норвежская DNO может выйти на египетский рынок
Норвежская нефтегазовая компания DNO рассматривает возможность выхода на египетский рынок
БЕЙРУТ, 3 ноя — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания DNO рассматривает возможность выхода на египетский рынок и расширения инвестиций в разведку и добычу нефти и газа, сообщило египетское министерство нефти и минеральных ресурсов.
"Министр нефти и минеральных ресурсов Карим Бадави провел переговоры с управляющим директором норвежской компании DNO Кристофером Спенсером, в ходе которых обсуждались планы компании по выходу на египетский рынок", — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили перспективы применения норвежских технологий для ускорения бурения новых скважин, ремонта существующих и повышения эффективности добычи нефти, газового конденсата и природного газа на месторождениях в Западной пустыне.
Кроме того, обсуждалась возможность участия DNO в новых международных тендерах на разведку углеводородов в Египте. По оценке министерства, это позволит использовать существующую инфраструктуру и создать условия для увеличения добычи углеводородов.