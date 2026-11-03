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В Saudi Aramco спрогнозировали объем переработки нефти на участке Зулуф
В Saudi Aramco спрогнозировали объем переработки нефти на участке Зулуф - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Saudi Aramco спрогнозировали объем переработки нефти на участке Зулуф
Saudi Aramco начала добычу на месторождении Зулув на шельфе в Персидском заливе, планирует на нем до конца 2026 года выйти на проектные мощности по переработке... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:44+0300
2026-11-03T15:44+0300
2026-11-03T16:00+0300
нефть
газ
персидский залив
саудовская аравия
saudi aramco
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Saudi Aramco начала добычу на месторождении Зулув на шельфе в Персидском заливе, планирует на нем до конца 2026 года выйти на проектные мощности по переработке нефти до 600 тысяч баррелей нефти в сутки, следует из материалов нефтегазовой госкомпания Саудовской Аравии. "Строительные работы были завершены, и в октябре начался процесс добычи в рамках проекта по расширению мощностей на месторождении Зулуф. Ожидается, что к концу 2026 года ... здесь будет перерабатываться до 600 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, добываемой на этом месторождении", - сказано в материалах. Кроме того, прогнозируется, что проект развития в Даммаме будет введен в эксплуатацию в 2027 году и позволит увеличить мощности по добыче нефти на 50 тысяч баррелей в сутки. Также Saudi Aramco ожидает завершение второго этапа освоения на сланцевом месторождении Джафура в 2027 году, в рамках которого предусматривается расширение газоперерабатывающего завода и строительство нового комплекса по фракционированию газового конденсата и сжиженных углеводородных газов (СУГ). В компании полагают, что к 2030 году объем добычи на данном участке достигнет устойчивого уровня поставок товарного газа в 2 миллиарда кубических футов в сутки.
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нефть, газ, персидский залив, саудовская аравия, saudi aramco
Нефть, Газ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Saudi Aramco
В Saudi Aramco спрогнозировали объем переработки нефти на участке Зулуф
Saudi Aramco ожидает переработку до 600 тысяч б/с нефти к концу 2026 году на участке Зулуф
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Saudi Aramco начала добычу на месторождении Зулув на шельфе в Персидском заливе, планирует на нем до конца 2026 года выйти на проектные мощности по переработке нефти до 600 тысяч баррелей нефти в сутки, следует из материалов нефтегазовой госкомпания Саудовской Аравии.
"Строительные работы были завершены, и в октябре начался процесс добычи в рамках проекта по расширению мощностей на месторождении Зулуф. Ожидается, что к концу 2026 года ... здесь будет перерабатываться до 600 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, добываемой на этом месторождении", - сказано в материалах.
Кроме того, прогнозируется, что проект развития в Даммаме будет введен в эксплуатацию в 2027 году и позволит увеличить мощности по добыче нефти на 50 тысяч баррелей в сутки.
Также Saudi Aramco ожидает завершение второго этапа освоения на сланцевом месторождении Джафура в 2027 году, в рамках которого предусматривается расширение газоперерабатывающего завода и строительство нового комплекса по фракционированию газового конденсата и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
В компании полагают, что к 2030 году объем добычи на данном участке достигнет устойчивого уровня поставок товарного газа в 2 миллиарда кубических футов в сутки.