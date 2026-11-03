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В Киевском районе Донецка 16 тысяч абонентов остались без света

В Киевском районе Донецка 16 тысяч абонентов остались без света - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Киевском районе Донецка 16 тысяч абонентов остались без света

Работы по восстановлению энергоснабжения идут в Киевском районе Донецка, где после отключения 106 трансформаторных подстанции без света остались 16 тысяч... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:17+0300

2026-11-03T15:17+0300

2026-11-03T15:31+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 3 ноя – ПРАЙМ. Работы по восстановлению энергоснабжения идут в Киевском районе Донецка, где после отключения 106 трансформаторных подстанции без света остались 16 тысяч абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"... без электроэнергии остаются 16 тысяч абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения",- написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в Киевском районе обесточено 106 трансформаторных подстанций.

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