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В Донецке около 136 тысяч абонентов остались без света

В Донецке около 136 тысяч абонентов остались без света - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Донецке около 136 тысяч абонентов остались без света

Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в Донецке, где после отключения 877 трансформаторных подстанций без света остались более 136 тысяч абонентов,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T20:05+0300

2026-11-03T20:05+0300

2026-11-03T20:05+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 3 ноя – ПРАЙМ. Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в Донецке, где после отключения 877 трансформаторных подстанций без света остались более 136 тысяч абонентов, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"… без электроэнергии остаются 136 970 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Он уточнил, что частично во всех районах Донецка обесточены 877 трансформаторных подстанций.

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