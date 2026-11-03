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В Донецке около 136 тысяч абонентов остались без света
В Донецке около 136 тысяч абонентов остались без света - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Донецке около 136 тысяч абонентов остались без света
Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в Донецке, где после отключения 877 трансформаторных подстанций без света остались более 136 тысяч абонентов,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T20:05+0300
2026-11-03T20:05+0300
2026-11-03T20:05+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 3 ноя – ПРАЙМ. Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в Донецке, где после отключения 877 трансформаторных подстанций без света остались более 136 тысяч абонентов, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"… без электроэнергии остаются 136 970 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Он уточнил, что частично во всех районах Донецка обесточены 877 трансформаторных подстанций.
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донецк
В Донецке около 136 тысяч абонентов остались без света
Кулемзин: в Донецке после отключения 877 подстанций без света остались 136 тысяч абонентов
ДОНЕЦК, 3 ноя – ПРАЙМ. Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в Донецке, где после отключения 877 трансформаторных подстанций без света остались более 136 тысяч абонентов, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК"… без электроэнергии остаются 136 970 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Он уточнил, что частично во всех районах Донецка обесточены 877 трансформаторных подстанций.