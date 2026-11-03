Не только углеводороды: как Россия перестраивает экспорт на фоне санкций

МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Санкционная риторика стран, во многом повлиявшая на трансформацию мировой экономики и ее регионализацию, привела и к перестройке структуры производства и товарного оборота различных экономик, в том числе и России. Если раньше можно было говорить о серьезной зависимости российской экономики от экспорта углеводородов, то сейчас ситуация довольно серьезно изменилась, что наглядно представлено международной статистикой.Ключевым сдвигом в данных изменениях является резкое падение доли европейского рынка, сопровождающийся масштабным разворотом российского товарного потока в Азию, а также постепенное наращивание объемов российского экспорта в отличных от нефтегазового сектора областях экономики на другие рынки.За последнее время Россия заявила о своей товарной продукции на рынках стран Азии, Африки и Ближнего Востока, укрепила свои позиции в рамках постепенно формирующегося Большого Евразийского пространства, включающего интеграционные объединения БРИКС, АСЕАН и ЕАЭС. Вместо продажи изолированного оборудования Россия перешла к экспорту комплексных инфраструктурных решений и систем обеспечения технологического суверенитета. По сути, это стало визитной карточкой России и российской экономики в мире.Если рассмотреть сотрудничество России со странами БРИКС, то его можно охарактеризовать как взаимодействие с самым емким и диверсифицированным рынком для российских технологий. Из-за высокой внутренней конкуренции со стороны Китая и Индии Россия делает акцент на уникальные капиталоемкие направления. Сюда можно отнести ядерные технологии, космические услуги, информационную безопасность и финтех. На сегодняшний день Россия является абсолютным лидером экспорта мирного атома в виде малых модульных АЭС, которые пользуются спросом по всему миру.Что касается торгового сотрудничества со странами АСЕАН, то здесь основной фокус смещен в сторону сервисной цифровизации и энергетики. Технологии "Умного города", включая готовые платформы электронного правительства, интеллектуальные транспортные системы и программное обеспечение для управления городским хозяйством, активно экспортируются во Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Мьянму. Странами АСЕАН данные российские разработки рассматриваются в качестве альтернативы китайским и американским технологиям, которые ставят экономики Юго-Восточной Азии в зависимость от Китая и США.Чтобы этого не происходило, привлекаются наши технологии, которые не только не уступают американским аналогам, но и в некоторых вопросах, наоборот, превосходят их с точки зрения продуманности и применения в условиях азиатского климата. Сюда же стоит отнести навигационные и космические сервисы, включая предоставление инфраструктуры связи и морскую логистическую телематику для обслуживания растущего товарооборота.Еще в большей степени интересен опыт сотрудничества России со странами Африки, так как российский экспорт в данный регион включает в себя 50% несырьевой продукции, решая тем самым базовые инфраструктурные задачи африканских экономик. В дополнение к тому, что Россия решает задачу продовольственного обеспечения региона, она еще поставляет "умные" технологии для агропромышленного комплекса. Это и ГИС-системы мониторинга плодородия почв, биотехнологии повышения урожайности и оборудование для точечного земледелия.Ключевым проектом будущего для России является создание независимой от SWIFT платежной архитектуры, запуск прямых корреспондентских счетов между банками РФ, Африки, Азии и Ближнего Востока, а также перевод расчетов в национальные валюты, что также создает дополнительный потенциал в области развития высокотехнологичных услуг на мировом рынке и стимулирует увеличение торгового оборота между странами и регионами Большого Евразийского пространства.Таким образом, о России уже нельзя говорить как об экономике, предоставляющей миру только углеводороды и другие природные ресурсы. Наша страна в рекордно короткий срок смогла заявить о себе, как об экономике, предлагающей альтернативу в области последних технологий, а где-то такой альтернативы даже и не существует, как например, в области мирного атома или услуг доставки продукции кратчайшими транспортными маршрутами.Автор: Екатерина Новикова, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Санкционная риторика стран, во многом повлиявшая на трансформацию мировой экономики и ее регионализацию, привела и к перестройке структуры производства и товарного оборота различных экономик, в том числе и России. Если раньше можно было говорить о серьезной зависимости российской экономики от экспорта углеводородов, то сейчас ситуация довольно серьезно изменилась, что наглядно представлено международной статистикой.
Ключевым сдвигом в данных изменениях является резкое падение доли европейского рынка, сопровождающийся масштабным разворотом российского товарного потока в Азию, а также постепенное наращивание объемов российского экспорта в отличных от нефтегазового сектора областях экономики на другие рынки.
За последнее время Россия заявила о своей товарной продукции на рынках стран Азии, Африки и Ближнего Востока, укрепила свои позиции в рамках постепенно формирующегося Большого Евразийского пространства, включающего интеграционные объединения БРИКС, АСЕАН и ЕАЭС. Вместо продажи изолированного оборудования Россия перешла к экспорту комплексных инфраструктурных решений и систем обеспечения технологического суверенитета. По сути, это стало визитной карточкой России и российской экономики в мире.
Если рассмотреть сотрудничество России со странами БРИКС, то его можно охарактеризовать как взаимодействие с самым емким и диверсифицированным рынком для российских технологий. Из-за высокой внутренней конкуренции со стороны Китая и Индии Россия делает акцент на уникальные капиталоемкие направления. Сюда можно отнести ядерные технологии, космические услуги, информационную безопасность и финтех. На сегодняшний день Россия является абсолютным лидером экспорта мирного атома в виде малых модульных АЭС, которые пользуются спросом по всему миру.
Что касается торгового сотрудничества со странами АСЕАН, то здесь основной фокус смещен в сторону сервисной цифровизации и энергетики. Технологии "Умного города", включая готовые платформы электронного правительства, интеллектуальные транспортные системы и программное обеспечение для управления городским хозяйством, активно экспортируются во Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Мьянму. Странами АСЕАН данные российские разработки рассматриваются в качестве альтернативы китайским и американским технологиям, которые ставят экономики Юго-Восточной Азии в зависимость от Китая и США.
Чтобы этого не происходило, привлекаются наши технологии, которые не только не уступают американским аналогам, но и в некоторых вопросах, наоборот, превосходят их с точки зрения продуманности и применения в условиях азиатского климата. Сюда же стоит отнести навигационные и космические сервисы, включая предоставление инфраструктуры связи и морскую логистическую телематику для обслуживания растущего товарооборота.
Еще в большей степени интересен опыт сотрудничества России со странами Африки, так как российский экспорт в данный регион включает в себя 50% несырьевой продукции, решая тем самым базовые инфраструктурные задачи африканских экономик. В дополнение к тому, что Россия решает задачу продовольственного обеспечения региона, она еще поставляет "умные" технологии для агропромышленного комплекса. Это и ГИС-системы мониторинга плодородия почв, биотехнологии повышения урожайности и оборудование для точечного земледелия.
Ключевым проектом будущего для России является создание независимой от SWIFT платежной архитектуры, запуск прямых корреспондентских счетов между банками РФ, Африки, Азии и Ближнего Востока, а также перевод расчетов в национальные валюты, что также создает дополнительный потенциал в области развития высокотехнологичных услуг на мировом рынке и стимулирует увеличение торгового оборота между странами и регионами Большого Евразийского пространства.
Таким образом, о России уже нельзя говорить как об экономике, предоставляющей миру только углеводороды и другие природные ресурсы. Наша страна в рекордно короткий срок смогла заявить о себе, как об экономике, предлагающей альтернативу в области последних технологий, а где-то такой альтернативы даже и не существует, как например, в области мирного атома или услуг доставки продукции кратчайшими транспортными маршрутами.
Автор: Екатерина Новикова, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова
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