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Экспорт нефти из стран Персидского залива достиг максимума с июня - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Экспорт нефти из стран Персидского залива достиг максимума с июня
Экспорт нефти из стран Персидского залива достиг максимума с июня - 03.11.2026, ПРАЙМ
Экспорт нефти из стран Персидского залива достиг максимума с июня
Экспорт нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива на минувшей неделе вырос до максимума с июня, когда был период перемирия в конфликте между США и... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:20+0300
2026-11-03T15:31+0300
нефть
персидский залив
сша
иран
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874900110.jpg?1793709086
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Экспорт нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива на минувшей неделе вырос до максимума с июня, когда был период перемирия в конфликте между США и Ираном, и превысил 90% от "нормального", то есть уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке в феврале-марте, говорится в исследовании аналитической компании "Эйлер". "На неделе 24-30 октября экспорт нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива резко увеличился, до 19,2 миллиона баррелей в сутки (91% от довоенного уровня). В последний раз столь высокий объем поставок наблюдался в период перемирия между США и Ираном в конце июня 2026 года", - сказано в докладе. Аналитики полагают, что если экспорт нефти и нефтепродуктов останется выше 19 миллионов баррелей в сутки в ближайшие недели, это приведет к постепенному снижению стоимости нефти Brent до уровня цен в портах Персидского залива: около 80-81 долларов за баррель по сравнению со 119 долларами за баррель в порту Фуджейры. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
персидский залив
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нефть, персидский залив, сша, иран
Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, США, ИРАН
15:20 03.11.2026 (обновлено: 15:31 03.11.2026)
 
Экспорт нефти из стран Персидского залива достиг максимума с июня

"Эйлер": вывоз нефти и нефтепродуктов из Персидского залива достиг 91% нормального уровня

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Экспорт нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива на минувшей неделе вырос до максимума с июня, когда был период перемирия в конфликте между США и Ираном, и превысил 90% от "нормального", то есть уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке в феврале-марте, говорится в исследовании аналитической компании "Эйлер".
"На неделе 24-30 октября экспорт нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива резко увеличился, до 19,2 миллиона баррелей в сутки (91% от довоенного уровня). В последний раз столь высокий объем поставок наблюдался в период перемирия между США и Ираном в конце июня 2026 года", - сказано в докладе.
Аналитики полагают, что если экспорт нефти и нефтепродуктов останется выше 19 миллионов баррелей в сутки в ближайшие недели, это приведет к постепенному снижению стоимости нефти Brent до уровня цен в портах Персидского залива: около 80-81 долларов за баррель по сравнению со 119 долларами за баррель в порту Фуджейры.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
 
НефтьПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСШАИРАН
 
 
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