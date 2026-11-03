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Экспорт нефти из стран Персидского залива достиг максимума с июня

Экспорт нефти из стран Персидского залива достиг максимума с июня - 03.11.2026, ПРАЙМ

Экспорт нефти из стран Персидского залива достиг максимума с июня

Экспорт нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива на минувшей неделе вырос до максимума с июня, когда был период перемирия в конфликте между США и... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:20+0300

2026-11-03T15:20+0300

2026-11-03T15:31+0300

нефть

персидский залив

сша

иран

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Экспорт нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива на минувшей неделе вырос до максимума с июня, когда был период перемирия в конфликте между США и Ираном, и превысил 90% от "нормального", то есть уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке в феврале-марте, говорится в исследовании аналитической компании "Эйлер". "На неделе 24-30 октября экспорт нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива резко увеличился, до 19,2 миллиона баррелей в сутки (91% от довоенного уровня). В последний раз столь высокий объем поставок наблюдался в период перемирия между США и Ираном в конце июня 2026 года", - сказано в докладе. Аналитики полагают, что если экспорт нефти и нефтепродуктов останется выше 19 миллионов баррелей в сутки в ближайшие недели, это приведет к постепенному снижению стоимости нефти Brent до уровня цен в портах Персидского залива: около 80-81 долларов за баррель по сравнению со 119 долларами за баррель в порту Фуджейры. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

персидский залив

сша

иран

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, персидский залив, сша, иран