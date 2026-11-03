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Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по энергообъектам в России
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по энергообъектам в России - 03.11.2026, ПРАЙМ
Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по энергообъектам в России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен продолжающимися сообщениями об атаках украинских вооруженных сил на энергетические объекты на территории... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T22:32+0300
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ООН, 3 ноя – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен продолжающимися сообщениями об атаках украинских вооруженных сил на энергетические объекты на территории Российской Федерации, в том числе в Московском регионе, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь также выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися сообщениями об атаках украинских вооруженных сил на энергетические объекты в Российской Федерации, в том числе в регионе столицы, Москвы", - сказал Дюжаррик в ходе пресс-брифинга. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев в очередной раз ослушался президента США Дональда Трампа, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку. Президенты РФ и США 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
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Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами ВСУ по энергообъектам в России
Генсек ООН Гутерреш выразил обеспокоенность атаками ВСУ на энергетические объекты в России
ООН, 3 ноя – ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен продолжающимися сообщениями об атаках украинских вооруженных сил на энергетические объекты на территории Российской Федерации, в том числе в Московском регионе, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь также выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися сообщениями об атаках украинских вооруженных сил на энергетические объекты в Российской Федерации, в том числе в регионе столицы, Москвы", - сказал Дюжаррик в ходе пресс-брифинга.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев в очередной раз ослушался президента США Дональда Трампа, начав наносить удары по российским НПЗ. Он добавил, что в одиночку Украина на это не решилась бы и является такой смелой из-за Европы, которая по-прежнему оказывает ей поддержку.
Президенты РФ и США 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.