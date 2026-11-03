https://1prime.ru/20261103/giperkar-874914445.html

В Китае гиперкар разбился, пытаясь побить мировой рекорд, пишут СМИ

В Китае гиперкар разбился, пытаясь побить мировой рекорд, пишут СМИ - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Китае гиперкар разбился, пытаясь побить мировой рекорд, пишут СМИ

Гиперкар стоимостью 250 миллионов рублей разбился на скорости 500 километров в час в Китае, пытаясь побить мировой рекорд, пилот выжил, сообщает Telegram-канал... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T23:09+0300

2026-11-03T23:09+0300

2026-11-03T23:09+0300

бизнес

китай

byd

авто

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874914445.jpg?1793736543

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Гиперкар стоимостью 250 миллионов рублей разбился на скорости 500 километров в час в Китае, пытаясь побить мировой рекорд, пилот выжил, сообщает Telegram-канал Shot. "Электрический Yangwang U9 Xtreme компании BYD попал в серьезную аварию на закрытом треке. Пилот не справился с управлением, машину развернуло и она врезалась в барьер. Авто мощностью 3 тысячи лошадиных сил превратилось в груду металла, задний мост оторвало полностью, однако, водитель не пострадал и даже сам смог выбраться из салона", - пишет интернет-издание. Сообщается, что незадолго до этого U9 Xtreme разогнался в Германии до 496,22 километра в час и был признан самым быстрым серийным автомобилем в мире. По данным издания, в ноябре компания планировала побить рекорд и разогнать гиперкар до 500 километров в час во время заезда в ОАЭ, однако теперь подготовка к рекорду под вопросом.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, byd, авто