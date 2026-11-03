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Глазьев рассказал, как подорвать веру Запада в сверхсилу в финансовой сфере

Глазьев рассказал, как подорвать веру Запада в сверхсилу в финансовой сфере - 03.11.2026, ПРАЙМ

Глазьев рассказал, как подорвать веру Запада в сверхсилу в финансовой сфере

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев предложил подорвать веру Запада в свою сверхсилу в финансовой сфере за счет... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:50+0300

2026-11-03T15:50+0300

2026-11-03T15:50+0300

россия

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минск

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МИНСК, 3 ноя – ПРАЙМ. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев предложил подорвать веру Запада в свою сверхсилу в финансовой сфере за счет использования новой мировой расчетной валюты, которая может быть цифровой и не привязанной к доллару. "Перейти (надо - ред.) от нынешней архаичной валютно-финансовой системы, которая основана на эмиссии частной мировой валюты акционерного общества "ФРС США" (Федеральная резервная система – ред.), которая по сути является гигантской финансовой пирамидой, которую мы все вместе субсидируем, к современной, основанной на международном договоре и введении мировой расчетной валюты в цифровой форме, привязанной, например, к национальным валютам стран ШОС или вместе с корзиной биржевых товаров, которые мы производим и потребляем", - сказал он в Минске во вторник, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он пояснил необходимость реализации такой инициативы тем, что установлению мирового консенсуса мешает вера Запада в свою сверхсилу, которая в том числе основана на эмиссии им мировых резервных валют. Глазьев отметил, что новая валюта может быть достаточно устойчивой. "И у нас есть конкретные предложения, как ее реализовать", - сказал он. Госсекретарь подчеркнул, что в Минске уже открыт криптобанк, закрепивший переход к поливалютной системе - без долларов, евро и фунта - с широким использованием цифровых валют. "Банк России запустил цифровой рубль, что создает возможность перехода международных расчетов на национальные цифровые валюты. Вся взаимная торговля в Союзном государстве, в ЕАЭС, у России с главными партнерами переведена на национальные валюты. Фактически мы не используем больше ни доллар, ни евро, ни фунт, ни другие валюты, которые являются токсичными и используются как политический инструмент давления", - сказал Глазьев. Он добавил, что фактически появились первые заявки на международную расчетную валюту - запуск стейблкоинов, основанных на привязке к золоту, биржевым товарам. "Ничто нам не мешает запустить такую мировую расчетную валюту как некий первый шаг в нашем Союзном государстве, в центре высоких технологий здесь, в Минске. Соответствующие предложения тоже на столе, как говорится", - сказал Глазьев.

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россия, мировая экономика, минск, запад, белоруссия, сергей глазьев, шос, банк россии, еаэс