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Глазьев рассказал, как подорвать веру Запада в сверхсилу в финансовой сфере - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Глазьев рассказал, как подорвать веру Запада в сверхсилу в финансовой сфере
Глазьев рассказал, как подорвать веру Запада в сверхсилу в финансовой сфере - 03.11.2026, ПРАЙМ
Глазьев рассказал, как подорвать веру Запада в сверхсилу в финансовой сфере
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев предложил подорвать веру Запада в свою сверхсилу в финансовой сфере за счет... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:50+0300
2026-11-03T15:50+0300
россия
мировая экономика
минск
запад
белоруссия
сергей глазьев
шос
банк россии
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МИНСК, 3 ноя – ПРАЙМ. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев предложил подорвать веру Запада в свою сверхсилу в финансовой сфере за счет использования новой мировой расчетной валюты, которая может быть цифровой и не привязанной к доллару. "Перейти (надо - ред.) от нынешней архаичной валютно-финансовой системы, которая основана на эмиссии частной мировой валюты акционерного общества "ФРС США" (Федеральная резервная система – ред.), которая по сути является гигантской финансовой пирамидой, которую мы все вместе субсидируем, к современной, основанной на международном договоре и введении мировой расчетной валюты в цифровой форме, привязанной, например, к национальным валютам стран ШОС или вместе с корзиной биржевых товаров, которые мы производим и потребляем", - сказал он в Минске во вторник, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он пояснил необходимость реализации такой инициативы тем, что установлению мирового консенсуса мешает вера Запада в свою сверхсилу, которая в том числе основана на эмиссии им мировых резервных валют. Глазьев отметил, что новая валюта может быть достаточно устойчивой. "И у нас есть конкретные предложения, как ее реализовать", - сказал он. Госсекретарь подчеркнул, что в Минске уже открыт криптобанк, закрепивший переход к поливалютной системе - без долларов, евро и фунта - с широким использованием цифровых валют. "Банк России запустил цифровой рубль, что создает возможность перехода международных расчетов на национальные цифровые валюты. Вся взаимная торговля в Союзном государстве, в ЕАЭС, у России с главными партнерами переведена на национальные валюты. Фактически мы не используем больше ни доллар, ни евро, ни фунт, ни другие валюты, которые являются токсичными и используются как политический инструмент давления", - сказал Глазьев. Он добавил, что фактически появились первые заявки на международную расчетную валюту - запуск стейблкоинов, основанных на привязке к золоту, биржевым товарам. "Ничто нам не мешает запустить такую мировую расчетную валюту как некий первый шаг в нашем Союзном государстве, в центре высоких технологий здесь, в Минске. Соответствующие предложения тоже на столе, как говорится", - сказал Глазьев.
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россия, мировая экономика, минск, запад, белоруссия, сергей глазьев, шос, банк россии, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, МИНСК, ЗАПАД, БЕЛОРУССИЯ, Сергей Глазьев, ШОС, Банк России, ЕАЭС
15:50 03.11.2026
 
Глазьев рассказал, как подорвать веру Запада в сверхсилу в финансовой сфере

Глазьев предложил создать новую мировую расчетную валюту, не привязанную к доллару

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МИНСК, 3 ноя – ПРАЙМ. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев предложил подорвать веру Запада в свою сверхсилу в финансовой сфере за счет использования новой мировой расчетной валюты, которая может быть цифровой и не привязанной к доллару.
"Перейти (надо - ред.) от нынешней архаичной валютно-финансовой системы, которая основана на эмиссии частной мировой валюты акционерного общества "ФРС США" (Федеральная резервная система – ред.), которая по сути является гигантской финансовой пирамидой, которую мы все вместе субсидируем, к современной, основанной на международном договоре и введении мировой расчетной валюты в цифровой форме, привязанной, например, к национальным валютам стран ШОС или вместе с корзиной биржевых товаров, которые мы производим и потребляем", - сказал он в Минске во вторник, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Он пояснил необходимость реализации такой инициативы тем, что установлению мирового консенсуса мешает вера Запада в свою сверхсилу, которая в том числе основана на эмиссии им мировых резервных валют.
Глазьев отметил, что новая валюта может быть достаточно устойчивой. "И у нас есть конкретные предложения, как ее реализовать", - сказал он.
Госсекретарь подчеркнул, что в Минске уже открыт криптобанк, закрепивший переход к поливалютной системе - без долларов, евро и фунта - с широким использованием цифровых валют. "Банк России запустил цифровой рубль, что создает возможность перехода международных расчетов на национальные цифровые валюты. Вся взаимная торговля в Союзном государстве, в ЕАЭС, у России с главными партнерами переведена на национальные валюты. Фактически мы не используем больше ни доллар, ни евро, ни фунт, ни другие валюты, которые являются токсичными и используются как политический инструмент давления", - сказал Глазьев.
Он добавил, что фактически появились первые заявки на международную расчетную валюту - запуск стейблкоинов, основанных на привязке к золоту, биржевым товарам. "Ничто нам не мешает запустить такую мировую расчетную валюту как некий первый шаг в нашем Союзном государстве, в центре высоких технологий здесь, в Минске. Соответствующие предложения тоже на столе, как говорится", - сказал Глазьев.
 
РОССИЯМировая экономикаМИНСКЗАПАДБЕЛОРУССИЯСергей ГлазьевШОСБанк РоссииЕАЭС
 
 
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