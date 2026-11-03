https://1prime.ru/20261103/gosduma-874912460.html

ГД поддержала проект о регистрации авто, объявленных в международный розыск

ГД поддержала проект о регистрации авто, объявленных в международный розыск - 03.11.2026, ПРАЙМ

ГД поддержала проект о регистрации авто, объявленных в международный розыск

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий МВД... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T21:38+0300

2026-11-03T21:38+0300

2026-11-03T22:58+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий МВД проводить регистрационные действия с автомобилями, находящимися в розыске по линии Интерпола. Ранее зампред профильного комитета Георгий Камнев (КПРФ) сообщал РИА Новости, что в Госдуме планируют рассмотреть этот законопроект. По его словам, целью законопроекта является создание механизма для решения сложных ситуаций с регистрацией авто, находящихся в международном розыске. "Комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры решил: рекомендовать Государственной думе принять указанный законопроект в первом чтении", - говорится в решении комитета, доступном в думской электронной базе. Палата парламента может рассмотреть данную инициативу в первом чтении на пленарном заседании 10 ноября, следует из проекта решения Совета Госдумы. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что он разработан в целях защиты интересов владельцев транспортных средств, находящихся в международном розыске. Отмечалось, что в Россию часто ввозят купленные гражданами машины, которые затем оказываются в международном розыске по инициативе недружественных государств. При этом страны-инициаторы не сообщают причин и обстоятельств розыска, из-за чего нельзя принять объективное решение. Владельцы таких автомобилей вынуждены идти в суд, но даже после победы не могут исполнить решение: снять машину с розыска в базе Интерпола может только страна-инициатор. Согласно документу, регистрирующий орган получит право определять особенности совершения регистрационных действий для машин, которые числятся в международном розыске. Кроме того, из закона уберут безусловный запрет на такие действия — он сохранится, но с исключением для случаев, когда применяются эти особенности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, госдума, интерпол, мвд, авто