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В Киргизии рассказали о разработке крупнейшего золоторудного месторождения

В Киргизии рассказали о разработке крупнейшего золоторудного месторождения - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Киргизии рассказали о разработке крупнейшего золоторудного месторождения

Разработка крупнейшего в Центральной Азии золоторудного месторождения Кумтор завершится в 2031-2032 годах, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:31+0300

2026-11-03T14:31+0300

2026-11-03T14:31+0300

промышленность

киргизия

центральная азия

средняя азия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 3 ноя - ПРАЙМ. Разработка крупнейшего в Центральной Азии золоторудного месторождения Кумтор завершится в 2031-2032 годах, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Таласскую область. "Президент информировал о разработке месторождения Жетим-Тоо. Согласно планам, в 2031–2032 годах завершится разработка карьера на месторождении Кумтор. После этого вся техника будет направлена на освоение месторождения Жетим-Тоо", - приводит пресс-служба слова главы государства. Жапаров также рассказал, что сегодня в Таласской долине действует месторождение Джеруй - второе по запасам золота в Киргизии. Его разработкой занимается принадлежащая российским инвесторам компания "Альянс Алтын", обеспечивающая работой около тысячи человек, большинство из которых - жители Таласской области. Горнодобывающее предприятие за девять месяцев 2026 года перечислило налогов в сумме 20 миллиардов сомов (почти 230 миллионов долларов), говорится в сообщении. Кумтор - крупнейшее золоторудное месторождение в Средней Азии. По оценкам экспертов, оно имеет порядка 700 тонн запасов золота. Его доля в общем объеме промышленного производства Киргизии, по данным статистики, составляет около 20%. Ранее в течение 30 лет разработку месторождения вела канадская компания Centerra Gold. В республике регулярно проходили акции протеста с требованием передать Кумтор государству. Летом 2022 года по результатам международных соглашений месторождение окончательно перешло к Киргизии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, киргизия, центральная азия, средняя азия, садыр жапаров