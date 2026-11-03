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На завершение строительства порта Корсаков выделят 600 миллионов рублей

На завершение строительства порта Корсаков выделят 600 миллионов рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ

На завершение строительства порта Корсаков выделят 600 миллионов рублей

Правительство выделило на завершение строительства рыбного порта Корсаков в Сахалинской области около 600 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T15:23+0300

2026-11-03T15:23+0300

2026-11-03T15:35+0300

бизнес

россия

курильские острова

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство выделило на завершение строительства рыбного порта Корсаков в Сахалинской области около 600 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Чтобы ускорить обновление гидротехнических сооружений торгового порта, направим около 600 миллионов рублей. Такой подход поможет завершить в срок все запланированные работы по созданию рыбного терминала, а также будет способствовать появлению новых рабочих мест на острове", - сказал он на заседании правительства. Как отметил Мишустин, это позволит увеличить объемы обслуживания нефтегазовых проектов и туристических судов, а также сократить время обработки грузов. Порт является одним из ключевых транспортных узлов Дальневосточного бассейна. Он связан регулярными линиями с Курильскими островами и портами Восточной Азии. После завершения модернизации морская гавань станет частью Трансарктического транспортного коридора.

курильские острова

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бизнес, россия, курильские острова, михаил мишустин