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На завершение строительства порта Корсаков выделят 600 миллионов рублей
На завершение строительства порта Корсаков выделят 600 миллионов рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ
На завершение строительства порта Корсаков выделят 600 миллионов рублей
Правительство выделило на завершение строительства рыбного порта Корсаков в Сахалинской области около 600 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T15:23+0300
2026-11-03T15:23+0300
2026-11-03T15:35+0300
бизнес
россия
курильские острова
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство выделило на завершение строительства рыбного порта Корсаков в Сахалинской области около 600 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Чтобы ускорить обновление гидротехнических сооружений торгового порта, направим около 600 миллионов рублей. Такой подход поможет завершить в срок все запланированные работы по созданию рыбного терминала, а также будет способствовать появлению новых рабочих мест на острове", - сказал он на заседании правительства. Как отметил Мишустин, это позволит увеличить объемы обслуживания нефтегазовых проектов и туристических судов, а также сократить время обработки грузов. Порт является одним из ключевых транспортных узлов Дальневосточного бассейна. Он связан регулярными линиями с Курильскими островами и портами Восточной Азии. После завершения модернизации морская гавань станет частью Трансарктического транспортного коридора.
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бизнес, россия, курильские острова, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, Курильские острова, Михаил Мишустин
На завершение строительства порта Корсаков выделят 600 миллионов рублей
Кабмин выделил 600 миллионов рублей на завершение строительства рыбного порта Корсаков
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство выделило на завершение строительства рыбного порта Корсаков в Сахалинской области около 600 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Чтобы ускорить обновление гидротехнических сооружений торгового порта, направим около 600 миллионов рублей. Такой подход поможет завершить в срок все запланированные работы по созданию рыбного терминала, а также будет способствовать появлению новых рабочих мест на острове", - сказал он на заседании правительства.
Как отметил Мишустин, это позволит увеличить объемы обслуживания нефтегазовых проектов и туристических судов, а также сократить время обработки грузов.
Порт является одним из ключевых транспортных узлов Дальневосточного бассейна. Он связан регулярными линиями с Курильскими островами и портами Восточной Азии.
После завершения модернизации морская гавань станет частью Трансарктического транспортного коридора.