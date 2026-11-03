https://1prime.ru/20261103/neft-874907614.html

Россия нарастила морские поставки нефти, пишет Bloomberg

Россия нарастила морские поставки нефти, пишет Bloomberg - 03.11.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила морские поставки нефти, пишет Bloomberg

Россия нарастила морские поставки нефти до 3,65 миллиона баррелей в сутки на фоне затишья в украинских атаках на нефтеперерабатывающие заводы, пишет Bloomberg... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T18:29+0300

2026-11-03T18:29+0300

2026-11-03T18:29+0300

энергетика

нефть

россия

индия

китай

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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия нарастила морские поставки нефти до 3,65 миллиона баррелей в сутки на фоне затишья в украинских атаках на нефтеперерабатывающие заводы, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров."За четыре недели по 1 ноября объемы зарубежных поставок достигли 3,65 миллиона баррелей в день. Это на 60 тысяч баррелей в сутки превышает скорректированный показатель за период по 25 октября", — отмечает агентство.По данным Bloomberg, за последнюю неделю поставки выросли на 100 тысяч баррелей в сутки — до 3,97 миллиона, максимума за пять недель. Всего за неделю 38 танкеров загрузили 27,8 миллиона баррелей российской нефти. Валовая стоимость российских поставок за четыре недели выросла до трехнедельного максимума в 2,66 миллиарда долларов в неделю.Как отмечает агентство, крупнейшими покупателями российской нефти остаются Китай и Индия. Поставки азиатским клиентам выросли до 3,52 миллиона баррелей в сутки, в то время как отгрузки в Средиземноморье упали до 130 тысяч баррелей в сутки, а в Турцию — до 80 тысяч."Поставки в регион могут быть пересмотрены в сторону увеличения, когда прояснятся пункты назначения для почти двух миллионов баррелей сырой нефти в сутки. Исторически сложилось так, что большинство грузов на судах, указывающих промежуточные пункты назначения, доставлялись в Индию или Китай", — уточняется в материале.

https://1prime.ru/20261102/goldman--874857013.html

индия

китай

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нефть, россия, индия, китай