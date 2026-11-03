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Россия нарастила морские поставки нефти, пишет Bloomberg
Россия нарастила морские поставки нефти, пишет Bloomberg - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила морские поставки нефти, пишет Bloomberg
Россия нарастила морские поставки нефти до 3,65 миллиона баррелей в сутки на фоне затишья в украинских атаках на нефтеперерабатывающие заводы, пишет Bloomberg... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T18:29+0300
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия нарастила морские поставки нефти до 3,65 миллиона баррелей в сутки на фоне затишья в украинских атаках на нефтеперерабатывающие заводы, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров."За четыре недели по 1 ноября объемы зарубежных поставок достигли 3,65 миллиона баррелей в день. Это на 60 тысяч баррелей в сутки превышает скорректированный показатель за период по 25 октября", — отмечает агентство.По данным Bloomberg, за последнюю неделю поставки выросли на 100 тысяч баррелей в сутки — до 3,97 миллиона, максимума за пять недель. Всего за неделю 38 танкеров загрузили 27,8 миллиона баррелей российской нефти. Валовая стоимость российских поставок за четыре недели выросла до трехнедельного максимума в 2,66 миллиарда долларов в неделю.Как отмечает агентство, крупнейшими покупателями российской нефти остаются Китай и Индия. Поставки азиатским клиентам выросли до 3,52 миллиона баррелей в сутки, в то время как отгрузки в Средиземноморье упали до 130 тысяч баррелей в сутки, а в Турцию — до 80 тысяч."Поставки в регион могут быть пересмотрены в сторону увеличения, когда прояснятся пункты назначения для почти двух миллионов баррелей сырой нефти в сутки. Исторически сложилось так, что большинство грузов на судах, указывающих промежуточные пункты назначения, доставлялись в Индию или Китай", — уточняется в материале.
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нефть, россия, индия, китай
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ
Россия нарастила морские поставки нефти, пишет Bloomberg
Bloomberg: Россия нарастила морской экспорт нефти до максимума за пять недель
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ.
Россия нарастила морские поставки нефти до 3,65 миллиона баррелей в сутки на фоне затишья в украинских атаках на нефтеперерабатывающие заводы, пишет Bloomberg
со ссылкой на данные отслеживания танкеров.
"За четыре недели по 1 ноября объемы зарубежных поставок достигли 3,65 миллиона баррелей в день. Это на 60 тысяч баррелей в сутки превышает скорректированный показатель за период по 25 октября", — отмечает агентство.
По данным Bloomberg, за последнюю неделю поставки выросли на 100 тысяч баррелей в сутки — до 3,97 миллиона, максимума за пять недель. Всего за неделю 38 танкеров загрузили 27,8 миллиона баррелей российской нефти. Валовая стоимость российских поставок за четыре недели выросла до трехнедельного максимума в 2,66 миллиарда долларов в неделю.
Как отмечает агентство, крупнейшими покупателями российской нефти остаются Китай и Индия. Поставки азиатским клиентам выросли до 3,52 миллиона баррелей в сутки, в то время как отгрузки в Средиземноморье упали до 130 тысяч баррелей в сутки, а в Турцию — до 80 тысяч.
"Поставки в регион могут быть пересмотрены в сторону увеличения, когда прояснятся пункты назначения для почти двух миллионов баррелей сырой нефти в сутки. Исторически сложилось так, что большинство грузов на судах, указывающих промежуточные пункты назначения, доставлялись в Индию или Китай", — уточняется в материале.
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