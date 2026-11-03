https://1prime.ru/20261103/polzovateli-874898615.html
Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе приложения
Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе приложения - 03.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе приложения
Пользователи Т-Банка сообщают о плохой работе мобильного приложения, так, насчитывается 760 жалоб за последний час и более 930 за последние сутки,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T14:58+0300
2026-11-03T14:58+0300
2026-11-03T14:58+0300
технологии
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Пользователи Т-Банка сообщают о плохой работе мобильного приложения, так, насчитывается 760 жалоб за последний час и более 930 за последние сутки, свидетельствуют данные сервиса отслеживания жалоб в интернете Detector404.
Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Т-Банка в Санкт-Петербурге, Московской области, Москве и Новосибирской области.
Пользователи сообщают, что не удается совершить платеж, а также в Т-Банк не поступают переводы через сторонние банки по Системе быстрых платежей.
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технологии, финансы, санкт-петербург, московская область, москва, т-банк
Технологии, Финансы, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, МОСКВА, Т-Банк
Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе приложения
Detector404: пользователи Т-Банка сообщают о плохой работе мобильного приложения
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Пользователи Т-Банка сообщают о плохой работе мобильного приложения, так, насчитывается 760 жалоб за последний час и более 930 за последние сутки, свидетельствуют данные сервиса отслеживания жалоб в интернете Detector404.
Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Т-Банка в Санкт-Петербурге, Московской области, Москве и Новосибирской области.
Пользователи сообщают, что не удается совершить платеж, а также в Т-Банк не поступают переводы через сторонние банки по Системе быстрых платежей.