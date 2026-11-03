https://1prime.ru/20261103/polzovateli-874898615.html

Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе приложения

Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе приложения - 03.11.2026, ПРАЙМ

Пользователи Т-Банка сообщают о сбоях в работе приложения

Пользователи Т-Банка сообщают о плохой работе мобильного приложения, так, насчитывается 760 жалоб за последний час и более 930 за последние сутки,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T14:58+0300

2026-11-03T14:58+0300

2026-11-03T14:58+0300

технологии

финансы

санкт-петербург

московская область

москва

т-банк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874898615.jpg?1793707134

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Пользователи Т-Банка сообщают о плохой работе мобильного приложения, так, насчитывается 760 жалоб за последний час и более 930 за последние сутки, свидетельствуют данные сервиса отслеживания жалоб в интернете Detector404. Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Т-Банка в Санкт-Петербурге, Московской области, Москве и Новосибирской области. Пользователи сообщают, что не удается совершить платеж, а также в Т-Банк не поступают переводы через сторонние банки по Системе быстрых платежей.

санкт-петербург

московская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, санкт-петербург, московская область, москва, т-банк