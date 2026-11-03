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Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Казани из-за тумана

Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Казани из-за тумана - 03.11.2026, ПРАЙМ

Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Казани из-за тумана

Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Казани из-за сильного тумана и действовавших рано утром временных ограничений на полеты, сообщает воздушная гавань. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T12:41+0300

2026-11-03T12:41+0300

2026-11-03T12:41+0300

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КАЗАНЬ, 3 ноя – ПРАЙМ. Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Казани из-за сильного тумана и действовавших рано утром временных ограничений на полеты, сообщает воздушная гавань. Утром во вторник от Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение. По данным ведомства, 3 ноября местами в западных районах республики ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 50 метров и менее. По сообщениям Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, необходимые для обеспечения безопасности полетов, в аэропорту Казани были введены в 4.49 мск и отменены в 5.50 мск вторника. "На фоне неблагоприятных метеоусловий (туман видимостью 50 метров) и после отмены временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэродрома Казань задержано несколько авиарейсов на вылет и прилет", - говорится в сообщении. Так, по решению авиаперевозчиков был скорректирован график движения воздушных судов, следовавших в Казань из Самарканда, Астаны, Ашхабада, Москвы, Томска и других городов. В аэропорту отметили, что совместно с авиакомпаниями предпринимаются все необходимые меры для обеспечения комфорта пассажиров задержанных рейсов. В соответствии с федеральными авиационными правилами им предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице. К услугам пассажиров с детьми комната матери и ребенка.

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бизнес, казань, татарстан, самарканд, росавиация