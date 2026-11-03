https://1prime.ru/20261103/rosprirodnadzor-874895339.html
Росприроднадзор просит суд взыскать с "Дулисьмы" 722 миллиона рублей
Росприроднадзор просит суд взыскать с "Дулисьмы" 722 миллиона рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ
Росприроднадзор просит суд взыскать с "Дулисьмы" 722 миллиона рублей
Иркутское подразделение Росприроднадзора просит арбитражный суд Москвы взыскать около 722 миллионов рублей с нефтяной компании "Дулисьма", ранее подконтрольной... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:51+0300
2026-11-03T13:51+0300
2026-11-03T13:51+0300
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алексей хотин
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Иркутское подразделение Росприроднадзора просит арбитражный суд Москвы взыскать около 722 миллионов рублей с нефтяной компании "Дулисьма", ранее подконтрольной Алексею Хотину, а теперь – государству, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Иск межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории поступил в суд в октябре, предварительные слушания по делу назначены на 23 ноября.
"Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области.
Девятый арбитражный апелляционный суд в марте прекратил возбужденное еще в 2021 году по заявлению налоговой инспекции дело о банкротстве "Дулисьмы". Банкротство было прекращено ввиду погашения компанией основного долга по налогам.
В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" около 192,2 миллиарда рублей "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы", также входившей в эту группу, тоже были обращены в доход государства.
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нефть, россия, иркутская область, москва, алексей хотин, росприроднадзор
Нефть, РОССИЯ, Иркутская область, МОСКВА, Алексей Хотин, Росприроднадзор
Росприроднадзор просит суд взыскать с "Дулисьмы" 722 миллиона рублей
Росприроднадзор просит суд взыскать с "Дулисьмы" 722 миллиона рублей
МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Иркутское подразделение Росприроднадзора просит арбитражный суд Москвы взыскать около 722 миллионов рублей с нефтяной компании "Дулисьма", ранее подконтрольной Алексею Хотину, а теперь – государству, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Иск межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории поступил в суд в октябре, предварительные слушания по делу назначены на 23 ноября.
"Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области.
Девятый арбитражный апелляционный суд в марте прекратил возбужденное еще в 2021 году по заявлению налоговой инспекции дело о банкротстве "Дулисьмы". Банкротство было прекращено ввиду погашения компанией основного долга по налогам.
В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" около 192,2 миллиарда рублей "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы", также входившей в эту группу, тоже были обращены в доход государства.