https://1prime.ru/20261103/rosprirodnadzor-874895339.html

Росприроднадзор просит суд взыскать с "Дулисьмы" 722 миллиона рублей

Росприроднадзор просит суд взыскать с "Дулисьмы" 722 миллиона рублей - 03.11.2026, ПРАЙМ

Росприроднадзор просит суд взыскать с "Дулисьмы" 722 миллиона рублей

Иркутское подразделение Росприроднадзора просит арбитражный суд Москвы взыскать около 722 миллионов рублей с нефтяной компании "Дулисьма", ранее подконтрольной... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T13:51+0300

2026-11-03T13:51+0300

2026-11-03T13:51+0300

нефть

россия

иркутская область

москва

алексей хотин

росприроднадзор

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Иркутское подразделение Росприроднадзора просит арбитражный суд Москвы взыскать около 722 миллионов рублей с нефтяной компании "Дулисьма", ранее подконтрольной Алексею Хотину, а теперь – государству, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Иск межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории поступил в суд в октябре, предварительные слушания по делу назначены на 23 ноября. "Дулисьме" принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Девятый арбитражный апелляционный суд в марте прекратил возбужденное еще в 2021 году по заявлению налоговой инспекции дело о банкротстве "Дулисьмы". Банкротство было прекращено ввиду погашения компанией основного долга по налогам. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Хотина как бенефициара группы "Русь-Ойл" около 192,2 миллиарда рублей "с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-Ойл". Все акции "Дулисьмы", также входившей в эту группу, тоже были обращены в доход государства.

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