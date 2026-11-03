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В России курьерская доставка товаров подешевела на 24%

В России курьерская доставка товаров подешевела на 24% - 03.11.2026, ПРАЙМ

В России курьерская доставка товаров подешевела на 24%

Курьерская доставка товаров в России с начала текущего года подешевела в среднем на 24% из-за снижения спроса и сокращения маршрутов, говорится в исследовании... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T05:46+0300

2026-11-03T05:46+0300

2026-11-03T08:28+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Курьерская доставка товаров в России с начала текущего года подешевела в среднем на 24% из-за снижения спроса и сокращения маршрутов, говорится в исследовании разработчика платформы управления экспресс-логистикой OneSync, с которым ознакомилось РИА Новости. "За три квартала медианная стоимость доставки снизилась с 648 до 492 рублей – на 24%", - говорится в исследовании. Авторы проанализировали более 660 тысяч заказов в 16 российских городах-миллионниках за январь-сентябрь 2026 года и зафиксировали снижение цен во всех исследованных городах. Они объясняют это влиянием сезонных факторов и сокращением логистического плеча. "Первый и четвертый кварталы, как правило, наиболее активны для рынка доставки. В начале года спрос поддерживают праздничные даты, включая 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. В конце года на него влияют распродажи, подготовка к Новому году и увеличение числа заказов перед праздниками. Во втором и третьем кварталах активность обычно ниже, что может отражаться на стоимости доставки", - отмечают аналитики. В четвертом квартале текущего года авторы ожидают обратной динамики. "Сезонное оживление спроса может привести к росту стоимости доставки", - предупреждают они. Но сезонность – не единственный фактор. По данным экспертов, во втором и третьем квартале стало больше заказов на короткие расстояния, что повлияло на их стоимость. "Доля доставок на расстояние от 7 километров снизилась с 41% до 31%, а доля коротких маршрутов до 3 километров выросла", - говорится в исследовании. При этом авторы выяснили, что повышенная нагрузка в часы пик – с 8 до 10 часов утра и с 17 до 20 часов вечера по будням - не приводит к росту тарифов. Напротив, услуги курьеров в это время бывают даже дешевле. Так, во втором квартале медианная ставка в пиковые часы была на 5,4% ниже, чем вне пиковых периодов, в третьем – на 3,6%. А ставки в выходные дни в среднем оказались примерно на 10% выше, чем в будни, но это сильно зависит от города. Например, в Перми разница достигает 30%, в Воронеже – 17,7%. А в Новосибирске ставки в выходные, напротив, даже немного ниже.

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бизнес, россия, пермь, воронеж, новосибирск