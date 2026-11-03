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Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией

Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией - 03.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией

Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием почти на четверть, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:06+0300

2026-11-03T16:06+0300

2026-11-03T16:06+0300

сельское хозяйство

россия

киргизия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием почти на четверть, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев провел рабочую встречу с зампредседателя кабинета министров Киргизии - министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлистом Акунбековым. "Одной из важных составляющих сотрудничества является сельское хозяйство. С начала текущего года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился почти на четверть. Также растут поставки в Киргизию российских минеральных удобрений", - говорится в сообщении. Также отмечается потенциал в увеличении объемов экспорта российской масложировой продукции, кондитерских изделий, пшеницы, сахара и мяса птицы. Кроме того, развиваются и другие направления, в том числе в сферах науки и образования, селекции и цифровизации. Патрушев подчеркнул, что отношения России и Киргизии носят традиционно дружеский и союзнический характер. Россия является одним из ведущих торговых партнеров Киргизии. "Также наша страна входит в число крупнейших инвесторов в экономику республики. Мы нацелены на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений", - сказал вице-премьер, его слова привели в сообщении.

киргизия

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сельское хозяйство, россия, киргизия, дмитрий патрушев