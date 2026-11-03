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Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией
Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией - 03.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией
Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием почти на четверть, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:06+0300
2026-11-03T16:06+0300
сельское хозяйство
россия
киргизия
дмитрий патрушев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874902876.jpg?1793711164
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием почти на четверть, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев провел рабочую встречу с зампредседателя кабинета министров Киргизии - министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлистом Акунбековым. "Одной из важных составляющих сотрудничества является сельское хозяйство. С начала текущего года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился почти на четверть. Также растут поставки в Киргизию российских минеральных удобрений", - говорится в сообщении. Также отмечается потенциал в увеличении объемов экспорта российской масложировой продукции, кондитерских изделий, пшеницы, сахара и мяса птицы. Кроме того, развиваются и другие направления, в том числе в сферах науки и образования, селекции и цифровизации. Патрушев подчеркнул, что отношения России и Киргизии носят традиционно дружеский и союзнический характер. Россия является одним из ведущих торговых партнеров Киргизии. "Также наша страна входит в число крупнейших инвесторов в экономику республики. Мы нацелены на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений", - сказал вице-премьер, его слова привели в сообщении.
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сельское хозяйство, россия, киргизия, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Дмитрий Патрушев
16:06 03.11.2026
 
Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией

Патрушев: товарооборот России и Киргизии с начала года вырос почти на четверть

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия и Киргизия с начала года нарастили товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием почти на четверть, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Патрушев провел рабочую встречу с зампредседателя кабинета министров Киргизии - министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлистом Акунбековым.
"Одной из важных составляющих сотрудничества является сельское хозяйство. С начала текущего года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился почти на четверть. Также растут поставки в Киргизию российских минеральных удобрений", - говорится в сообщении.
Также отмечается потенциал в увеличении объемов экспорта российской масложировой продукции, кондитерских изделий, пшеницы, сахара и мяса птицы. Кроме того, развиваются и другие направления, в том числе в сферах науки и образования, селекции и цифровизации.
Патрушев подчеркнул, что отношения России и Киргизии носят традиционно дружеский и союзнический характер. Россия является одним из ведущих торговых партнеров Киргизии.
"Также наша страна входит в число крупнейших инвесторов в экономику республики. Мы нацелены на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений", - сказал вице-премьер, его слова привели в сообщении.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯКИРГИЗИЯДмитрий Патрушев
 
 
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