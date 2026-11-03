https://1prime.ru/20261103/rost-874890703.html

Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом на 2%

Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом на 2% - 03.11.2026, ПРАЙМ

Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом на 2%

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом в мире на 2,4 миллиона баррелей в сутки в следующем году,... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T11:59+0300

2026-11-03T11:59+0300

2026-11-03T12:15+0300

нефть

саудовская аравия

saudi aramco

мэа

опек

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874890703.jpg?1793697331

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом в мире на 2,4 миллиона баррелей в сутки в следующем году, или чуть более чем на 2%, следует из материалов предприятия. "Спрос на жидкие углеводороды оставался устойчивым, несмотря на перебои в поставках... Восстановление запасов может занять до двух лет, что обусловлено необходимостью пополнения резервов и заполнения новых хранилищ, а также прогнозируемым ростом спроса - в среднем примерно на 2,4 миллиона баррелей в сутки в 2027 году", - говорится в материалах. Согласно представленной таблице, глобальный спрос на жидкие углеводороды по итогам текущего года ожидается в диапазоне 103,2-105,8 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году оценивается в 105,6-108,2 миллиона. Из этого следует, что рост спроса составит примерно 2,4 миллиона баррелей в день по нижней и верхней границе диапазонов. В свою очередь по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в следующем году прогнозируется рост спроса на 2 миллиона баррелей в сутки, до 104,38 миллиона. При этом по оценке ОПЕК глобальный рост спроса на нефть в 2027 году составит 2,55 миллиона баррелей в сутки, а совокупный спрос - 108,28 миллиона.

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, saudi aramco, мэа, опек