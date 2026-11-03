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Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом на 2% - 03.11.2026, ПРАЙМ
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Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом на 2%
Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом на 2% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом на 2%
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом в мире на 2,4 миллиона баррелей в сутки в следующем году,... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T11:59+0300
2026-11-03T12:15+0300
нефть
саудовская аравия
saudi aramco
мэа
опек
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом в мире на 2,4 миллиона баррелей в сутки в следующем году, или чуть более чем на 2%, следует из материалов предприятия. "Спрос на жидкие углеводороды оставался устойчивым, несмотря на перебои в поставках... Восстановление запасов может занять до двух лет, что обусловлено необходимостью пополнения резервов и заполнения новых хранилищ, а также прогнозируемым ростом спроса - в среднем примерно на 2,4 миллиона баррелей в сутки в 2027 году", - говорится в материалах. Согласно представленной таблице, глобальный спрос на жидкие углеводороды по итогам текущего года ожидается в диапазоне 103,2-105,8 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году оценивается в 105,6-108,2 миллиона. Из этого следует, что рост спроса составит примерно 2,4 миллиона баррелей в день по нижней и верхней границе диапазонов. В свою очередь по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в следующем году прогнозируется рост спроса на 2 миллиона баррелей в сутки, до 104,38 миллиона. При этом по оценке ОПЕК глобальный рост спроса на нефть в 2027 году составит 2,55 миллиона баррелей в сутки, а совокупный спрос - 108,28 миллиона.
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нефть, саудовская аравия, saudi aramco, мэа, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Saudi Aramco, МЭА, ОПЕК
11:59 03.11.2026 (обновлено: 12:15 03.11.2026)
 
Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом на 2%

Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом в мире в 2027 году на 2%

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco ожидает роста спроса на нефть с конденсатом в мире на 2,4 миллиона баррелей в сутки в следующем году, или чуть более чем на 2%, следует из материалов предприятия.
"Спрос на жидкие углеводороды оставался устойчивым, несмотря на перебои в поставках... Восстановление запасов может занять до двух лет, что обусловлено необходимостью пополнения резервов и заполнения новых хранилищ, а также прогнозируемым ростом спроса - в среднем примерно на 2,4 миллиона баррелей в сутки в 2027 году", - говорится в материалах.
Согласно представленной таблице, глобальный спрос на жидкие углеводороды по итогам текущего года ожидается в диапазоне 103,2-105,8 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году оценивается в 105,6-108,2 миллиона. Из этого следует, что рост спроса составит примерно 2,4 миллиона баррелей в день по нижней и верхней границе диапазонов.
В свою очередь по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в следующем году прогнозируется рост спроса на 2 миллиона баррелей в сутки, до 104,38 миллиона. При этом по оценке ОПЕК глобальный рост спроса на нефть в 2027 году составит 2,55 миллиона баррелей в сутки, а совокупный спрос - 108,28 миллиона.
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯSaudi AramcoМЭАОПЕК
 
 
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