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Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме
Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме - 03.11.2026, ПРАЙМ
Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме
Все сервисы Т-Банка, включая работу мобильного приложения, работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в банке. | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T16:27+0300
2026-11-03T16:27+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Все сервисы Т-Банка, включая работу мобильного приложения, работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в банке.
"Все работает в штатном режиме", - говорится в сообщении банка.
Ранее во вторник пользователи Т-Банка сообщали о плохой работе мобильного приложения. Так, на 15.00 мск насчитывалось 760 жалоб за последний час и более 930 за последние сутки, согласно данным сервиса отслеживания жалоб в интернете Detector404.
А больше всего поступало сообщений о сбоях в работе в Санкт-Петербурге, Московской области, Москве и Новосибирской области.
Пользователи сообщали, что не удавалось совершить платеж, а также в Т-Банк не поступали переводы через сторонние банки по Системе быстрых платежей.
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Банки, Финансы, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, МОСКВА, Т-Банк
Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме
Все сервисы Т-Банка, включая работу мобильного приложения, работают в штатном режиме
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Все сервисы Т-Банка, включая работу мобильного приложения, работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в банке.
"Все работает в штатном режиме", - говорится в сообщении банка.
Ранее во вторник пользователи Т-Банка сообщали о плохой работе мобильного приложения. Так, на 15.00 мск насчитывалось 760 жалоб за последний час и более 930 за последние сутки, согласно данным сервиса отслеживания жалоб в интернете Detector404.
А больше всего поступало сообщений о сбоях в работе в Санкт-Петербурге, Московской области, Москве и Новосибирской области.
Пользователи сообщали, что не удавалось совершить платеж, а также в Т-Банк не поступали переводы через сторонние банки по Системе быстрых платежей.