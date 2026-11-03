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Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме

Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме - 03.11.2026, ПРАЙМ

Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме

Все сервисы Т-Банка, включая работу мобильного приложения, работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в банке. | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T16:27+0300

2026-11-03T16:27+0300

2026-11-03T16:27+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Все сервисы Т-Банка, включая работу мобильного приложения, работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в банке. "Все работает в штатном режиме", - говорится в сообщении банка. Ранее во вторник пользователи Т-Банка сообщали о плохой работе мобильного приложения. Так, на 15.00 мск насчитывалось 760 жалоб за последний час и более 930 за последние сутки, согласно данным сервиса отслеживания жалоб в интернете Detector404. А больше всего поступало сообщений о сбоях в работе в Санкт-Петербурге, Московской области, Москве и Новосибирской области. Пользователи сообщали, что не удавалось совершить платеж, а также в Т-Банк не поступали переводы через сторонние банки по Системе быстрых платежей.

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